Otomotivciler kriz fırsatçısı

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Ali Çetin, otomotivcilerin, ÖTV indirimi kadar zam yaparak, araçları yine eski fiyatına satma kararı aldığını kaydederek, bunun kriz fırsatçılığı olduğunu savundu.



Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, araçlardaki ÖTV indiriminin daha ilk haftasında otomotivcilerin zam kararı aldığını ifade etti.



Otomotiv Distribülatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar'ın, 6 ay önce avronun 1,70, 1,80 lira, doların da 1,22 lira civarında olduğunu, ellerindeki 151 bin stoğun satıldığını, satışlar canlanınca kur farkı nedeniyle, otomobillere yaklaşık yüzde 25-30 civarında zam yapmak gerektiğini, çünkü araçların imalatının bu oranda ucuzlamasının mümkün olmadığını belirttiğini kaydetti.



Ulusoy'un bu zamları karşılamak gerektiğini dile getirerek, 1 Nisan 2009 itibariyle zamlı fiyatların geçerli olduğunu belirttiğini hatırlatan Çetin, otomotivcilerin ÖTV indirimi kadar zam yaparak araçları yine eski fiyatına satma kararı aldığını ve bunun kriz fırsatçılığı olduğunu ifade etti.



