T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Otomotivciler kriz fırsatçısı

TÜDEF: Otomotivcilerin, ÖTV indirimi kadar zam yaparak araçları yine eski fiyatına satma kararı alması kriz fırsatçılığıdır.

07 Nisan 2009 03:00

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Ali Çetin, otomotivcilerin, ÖTV indirimi kadar zam yaparak, araçları yine eski fiyatına satma kararı aldığını kaydederek, bunun kriz fırsatçılığı olduğunu savundu.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, araçlardaki ÖTV indiriminin daha ilk haftasında otomotivcilerin zam kararı aldığını ifade etti.

Otomotiv Distribülatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aybar'ın, 6 ay önce avronun 1,70, 1,80 lira, doların da 1,22 lira civarında olduğunu, ellerindeki 151 bin stoğun satıldığını, satışlar canlanınca kur farkı nedeniyle, otomobillere yaklaşık yüzde 25-30 civarında zam yapmak gerektiğini, çünkü araçların imalatının bu oranda ucuzlamasının mümkün olmadığını belirttiğini kaydetti.

Ulusoy'un bu zamları karşılamak gerektiğini dile getirerek, 1 Nisan 2009 itibariyle zamlı fiyatların geçerli olduğunu belirttiğini hatırlatan Çetin, otomotivcilerin ÖTV indirimi kadar zam yaparak araçları yine eski fiyatına satma kararı aldığını ve bunun kriz fırsatçılığı olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24