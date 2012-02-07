Otomotivciler kadınları cezbedemiyor

T24 - Yapılan bir araştırma otomotiv şirketlerinin, kadın müşteri potansiyelini yeterince dikkate almadığını ortaya koydu. Yeni modellerde kadın müşteri sayısında önemli azalma var.

Kadın müşteri sayısında bir önceki yıla göre yüzde 34,2'lik bir azalma yaşandı.



Duisburg-Essen Üniversitesi'ne bağlı Otomotiv Araştırmaları Merkezi (CAR) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl Almanya'da yeni otomobil alan müşterilerin yalnızca üçte biri kadındı. Bu, kadın müşteri sayısında bir önceki yıla göre yüzde 34,2'lik bir azalma anlamına geliyor.



Otomotiv Araştırmaları Merkezi Direktörü Ferdinand Dudenhöffer, kadınların yeni otomobillere ilgisinin azalmasında, Alman otomotivcilerin yüksek beygirli modellere ve arazi taşıtlarına odaklanmasının da rolü olduğunu belirtti.



Dudenhöffer kadınların daha çok küçük ve pratik otomobilleri tercih ettiğini ve bu nedenle Mini, Daihatsu ve Fiat gibi markalara yöneldiğini kaydetti. Araştırmaya göre kadınların en az tercih ettiği modeller ise Mercedes-Benz, Jaguar ve Ferrari'ye ait. İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari'nin müşterilerinin yalnızca yüzde 8,9'u kadın. Alman otomotiv şirketi Volkswagen ise yüzde 33,4'lük kadın müşteri oranıyla ortalamada yer alıyor.

'Potansiyel heba ediliyor'



Otomotiv Araştırmaları Merkezi Direktörü Ferdinand Dudenhöffer, otomobil bayilerinin genelde pek cazip olmayan sanayi bölgelerinde bulunduğuna ve müşterilerle yapılan telefon görüşmelerinin çok fazla teknik odaklı olduğuna da dikkat çekti ve kadınlar için daha uygun olan internet üzerinden satış ve hizmetin çok az kullanıldığı eleştirisinde bulundu.



Dudenhöffer, kadın müşterilerin isteklerinin yeterince dikkate alınmaması nedeniyle otomotiv sanayisinin teorik olarak yılda 400 bin kadar yeni araç satma potansiyelini heba ettiğini vurguladı.



