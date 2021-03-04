Otomotiv Yetkili Satıcıları (OYDER) Başkanı Şahsuvaroğlu’nun Ford bayiliği düşürüldü; 247 milyon liralık usulsüzlükle ilgili olduğu iddia edildi

Deneyimli otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Otomotiv Yetkili Satıcıları (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’nun Ford bayiliğinin düşürüldüğünü yazdı. Özpeynirci, Şahsuvaroğlu’nun bayiliğinin düşrülmesinin Ford Otosan’da yaşanan ve toplam büyüklüğü 247 milyon liraya ulaşan usulsüzlük olayıyla ilişkili olduğunun iddia edildiğini belirtti. Tüzük gereği Şahsuvaroğlu’nun OYDER başkanlığının düşürüleceği de kaydedildi.

Ne olmuştu?

Ford Otosan’dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirket içi yapılan denetimlerde bayi alacaklarından sorunlu ekip lideri ile bayi alacaklarını takip eden çalışanlarının usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle iş sözleşmelerinin feshedildiği ve 247,8 milyon lira tutarında tazminat davası açıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, “Konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir” denilmişti.