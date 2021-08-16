Otomotiv üretimi temmuzda yüzde 44.6 düşerek 65 bin 418 oldu

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) sektörün temmuz ayı üretim verilerini paylaştı. Buna göre, temmuzda otomotiv sektörünün toplam üretimi yüzde 44,6 düşüşle 65 bin 418; otomobil üretimi ise yüzde 56,9 düşüşle 33 bin 529 olarak gerçekleşti.

Dünya'nın aktardığına göre Otomotiv sektörünün toplam ihracatı ise yüzde 35,1 düşüşle 50 bin 781, otomobil ihracatı yüzde 50,6 düşüşle 25 bin 747 oldu.

Yılın ilk 7 ayında sektörün üretimi yüzde 11 arttı

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam üretim yüzde 11 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 705 bin 79 adet, otomobil üretimi ise 449 bin 550 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 461 bin 730 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 27 oranında arttı ve 346 bin 636 adet olarak gerçekleşti.

En büyük artış oranı ağır ticari grubunda

Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde üretim yüzde 30 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 56 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 28 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 95, hafif ticari araç pazarı yüzde 40 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 112 arttı.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 7 oranında artarken, otomobil ihracatı yüzde 3 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 512 bin 320 adet, otomobil ihracatı ise 322 bin 874 adet düzeyinde gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı Dolar bazında yüzde 27, Euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 16,7 Milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 artarak 5,4 Milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 4,5 Milyar euro seviyesinde gerçekleşti.