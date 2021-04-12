Otomotiv üretimi ilk 3 ayda yüzde 1 arttı; ihracat yüzde 6 daraldı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2021 yılının ilk çeyrek verilerini açıkladı. Ocak-Mart döneminde toplam otomotiv üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 345 bin 619 adet, otomobil üretimi ise yüzde 10 azalarak 211 bin 877 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte ise toplam üretim 360 bin 766 adet olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte ticari faaliyetlerin artışına paralel olarak hafif ticari araçlar ve kamyonların üretiminde geçen yıla oranla artış görüldü. Ticari araç grubunda 2021 yılı Ocak-Mart döneminde toplam üretim yüzde 26 seviyesinde artarken, bu oran ağır ticari araçlarda yüzde 46, hafif ticari araçlarda ise yüzde 25 oranında artış olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde, toplam otomotiv ihracatı ise bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 6 azalarak 261 bin 109 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 19 oranında azalarak 155 bin 457 adet oldu. Otomotiv pazarına bakıldığında ise bu yılın ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60,6 oranında artış kaydedildi ve toplam pazar 206 bin 597 adet olarak gerçekleşti.

Toplam pazar 206 bin 597 adede çıktı

Türkiye otomotiv pazarı, 2021 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artış kaydetti ve pazar 206 bin 597 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı ise yüzde 57 arttı ve 156 bin 464 adet seviyesine ulaştı. Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, Ocak-Mart döneminde toplam pazar yüzde 35, hafif ticari araç pazarı yüzde 14, ağır ticari araç pazarı yüzde 3, otomobil pazarı ise yüzde 44 oranlarında artış gösterdi. İç pazarda ithal araç paylarına bakıldığında; 2021 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomobil pazarında ithal araç payı yüzde 62 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç pazarında ithal araç payı yüzde 45 oldu. Sadece Mart ayındaki toplam pazar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 94’lük artışla 99 bin 964 olarak gerçekleşti.