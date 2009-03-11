Otomotiv üretimi 2 ayda yüzde 63 azaldı

Otomotiv Sanayi Derneği, (OSD) yılın ilk iki ayında otomotiv üretiminin yüzde 63 azaldığını açıkladı.



2008 yılı Ocak-Şubat döneminde 230 bin 917 adetlik toplam otomotiv üretimi yapılırken, bu rakam 2009 aynı dönemde 85 bin 978 adete kadar geriledi. Otomobil üretimi ise yüzde 55,8 azalarak 54 bin adet oldu. Ocak ayında olduğu gibi, Ocak-Şubat döneminde de ticari araç ve otomobil üretimi, 5 yıl geriye giderek 2004 yılı Ocak-Şubat dönemi üretim değerlerinin altında gerçekleşti.



Otomotiv sınıfında en büyük kayıp ise ticari araçlar sınıfında görüldü. Yılın ilk 2 ayında üretim, büyük kamyonda ve midibüste yüzde 89, küçük kamyonda yüzde 87, kamyonette yüzde 71, minibüste yüzde 62 ve otobüste yüzde 9 oranında azaldı. Traktör üretimi ise yüzde 49 azalarak 2 bin 311 adet oldu.



Büyük kamyon üretimi, son 10 yılın en düşük değeri olan 5 bin adet ile 1999 yılı düzeyine geriledi.



Sadece Şubat rakamlarına bakıldığında, geçen senenin aynı ayına göre otomotivdeki üretim düşüşü yüzde 60 olarak kaydedildi.



Kapasite kullanımı dibe indi



OSD'nni verilerine göre kapasite kullanımında da ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Otomotiv pazarında iki ay sonunda kapasite kullanımı yüzde 332e geriledi. Sadece şubat ayına bakıldığı zaman ise bu rakam yüzde 35 olarak gerçekleşti.



İhracat azalmaya devam etti



Otomotiv ihracatının yüzde 90'ının gerçekleştiği Avrupa pazarındaki daralma sonucu, 2008 yılı Ağustos döneminde başlayan sipariş iptalleriyle azalan ihracat, bu yılın ilk 2 ayında da gerilemeye devam etti.



Verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ihracat, 2008'in aynı dönemine göre yüzde 54,4 oranında azalarak 2,1 milyar dolar oldu.



Otomotiv sanayi, 2009 yılı Ocak-Şubat döneminde sektör sıralamasında ikinci sırada yer alırken, otomotiv sanayinin toplam ihracattaki payı ise yüzde 15,1 düzeyinde gerçekleşti.



2009 yılı Ocak-Şubat döneminde toplam taşıt aracı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 azalarak 69 bin 435 adet oldu. Otomobil ihracatı yüzde 56'lık düşüş ile 44 bin 20, ticari araç ihracatı ise yüzde 68 azalarak 25 bin 415 adede geriledi. Traktör ihracatı ise yüzde bir azalarak bin 764 adet düzeyine geriledi.



Bu dönemde, Oyak Renault 23 bin 555 adet otomobil, Tofaş 7 bin 645 adet otomobil ve 11 bin 265 adet hafif ticari araç olmak üzere toplam 18 bin 910 hafif araç, Ford Otosan 11 bin 995 adet hafif ticari araç ve Toyota 8 bin 710 adet otomobil ihraç etti.

