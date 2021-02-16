Otomotiv temsilcileri: İndirim matraha takılıyor, dolardaki düşüş devam ederse fiyatlara yansır

Dolardaki düşüşün otomobil fiyatlarına anında yansımadığına dikkat çeken sektör temsilcileri, “Dolardaki düşüş devam ederse bunun fiyatlara yansıması olur. Ancak ÖTV aracın millileştiği tarihteki KDV matrahı üzerinden ödendiği için kurdaki düşüş, fiyatlara yüksek maliyetli stoklar bitmeden yansımıyor” dedi.

Türkiye’de otomobil fiyatları yüksek kur, Koronavirüs’ün getirdiği ek maliyetler, artan talep ve vergiler nedeniyle bir hayli yükselmişti. Sıfır otomobilde yaşanan bu durum, ikinci ele de talep ve fiyat artışı olarak yansımıştı. Otomobil 2020’de önemli bir yatırım aracı haline dönüşmüştü. 2021’in ilk çeyreğinde doların hızla aşağı yönlü seyredişi, tüketicide ‘otomobil fiyatları da aynı hızla inecek’ düşüncesi yarattı. Ancak sektör temsilcileri fiyat düşüşünün hemen olmayacağını söylüyor.

Geçen seneki yüksek talep sonrasında aralık ayından bu yana firmalar bu sorunu yaşamamak için stoklu ilerlemeye çalıştı. Üreticiler de kapasite kullanımını arttırarak talebe karşılık verdi. Ancak dolardaki gerilemede stoktaki araçların kur maliyetinin yüksek olması problemi ortaya çıktı.

“Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var"

Hürriyet’ten Cem Özenen’in haberine göre, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, “Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak Euro’ya bağlı olarak hareket eden bir sektör. Paritedeki değişim ile yalnızca dolar düştüğünde bu etki direkt olarak yansımıyor. Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor” dedi.

“Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var” diyen Bilaloğlu, “Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV’nin ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek indirimler yapmamızın önüne geçiyor. Dövizin gerilemesi ancak orta-uzun vadede otomobil fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.