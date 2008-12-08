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Ekonomi

Otomotiv sektörünün umudu Tanrı

ABD'de dibe vuran otomotiv sektörünü ayağa kaldırmak için bütün çabalar tükendi son umut ise Tanrı.

08 Aralık 2008 02:00

ABD'de dibe vuran otomotiv sektörünü ayağa kaldırmak için bütün çabalar tükendi son umut ise Tanrı.

ABD büyük buhrandan bu yana en büyük kabusunu yaşarken dünyaya hükmeden ABD'li otomotiv devlerininde nefesi kesildi. Başta petrol fiyatlarının bir anda artışı ve ABD halkının mecburi tasarrufa yönelmesi ile ilk darbeyi alan sektör ayağa kalmak için çabaladıkça dahada dibe sürüklendi. Kongreden isteğini desteği henüz bulamayan sektör devleri kurtulmak için Tanrıya sığındı.

Otomotiv sektörünün kalbi sayılan Detroit'in en büyük kiliselerinden biri olan Greater Grace Temple, çok ilginç bir Pazar ayinine tanık oldu. Kilisenin sunağına krizden en çok etkilenen segment olan üç adet arazi aracı konulurken, sektör çalışanları da otomotivi kurtaracak bir plan üzerinde anlaşılması için hep birlikte dua etti. Kilisede düzenlenen ayine yaklaşık 300 kişi katıldı.

Öte yandan kiliseye konulan üç aracın da Detroit'in en büyük üç ayrı üreticine ait olması dikkat çekti. Pazar ayini için Ford'un Escape, GM'in Chevy Tahoe ve Chrysler'in Aspen modeli kiliseye getirildi.

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