Otomotiv sektörünün kritik dönemi?

ABD’li otomotivciler 25 milyar dolar istedi

ABD’de finans sektörüne yönelik 700 milyar dolarlık kurtarma paketinin ardından şimdi de ‘Detroit kurtarma planı’ tartışılıyor. Dünyanın önde gelen otomotiv üreticileri olan ABD’li General Motors, Ford ve Chrysler’in gözü 25 milyar dolarlık yardım paketinde.Demokratlar ve Beyaz Saray, sektöre yardım eli uzatılması gerektiği konusunda hem fikir olduklarını belirtirken, desteğin hangi yollarla sağlanacağı belirsizliğini koruyor. Demokratlar, yardımın 700 milyar dolarlık paketten sağlanmasını isterken, Beyaz Saray daha önce yasalaşmış 25 milyar dolarlık ucuz kredi olanağının kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünüyor.Paket konusunda henüz ilerleme sağlanamadı ancak dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan ABD’den gelen son veriler sektörün iyi bir dönemden geçmediğini ortaya koyuyor. ABD’de otomobil satışları, Ekim ayında yüzde 32 oranında geriledi ve Şubat 1983’ten beri en düşük seviyede gerçekleşti.General Motors’un Ekim’deki otomobil satışları İkinci Dünya Savaşı’ndan beri en düşük düzeye indi. Aynı dönemde Ford’un satışları yüzde 30, Chrysler’ın satışları da yüzde 35 geriledi.‘Üç büyükler’ otomotiv endüstrisinde doğrudan ve dolaylı olarak 1.6 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. GM’in ABD’de 120 bin, Ford’un 80 bin, Chrysler’in de 66 bin çalışanı bulunuyor. Üç şirket, iflasın eşiğine geldiklerini, üretimi durdurmak zorunda kalmaları halinde çok sayıda kişinin işsiz kalacağını açıklamıştı.GM’in normal faaliyetlerini sürdürebilmesi ve düzlüğe çıkabilmesi için acilen 11-14 milyar dolara ihtiyacı var. Ford ve Chrysler’in de kredi krizi nedeniyle borçları artmış durumda ve likiditeye gereksinim duyuyorlar.Peki kurtarma paketi çıkmaz ve ABD’li otomotiv devi GM iflas ederse... Bu sorunun cevabını kurtarma paketini dört gözle bekleyen Ford’un CEO’su Alan Mulally veriyor. Mulally’e göre, GM’in iflas etmesi durumunda sektör peşinden sürüklenebilir.Mulally bu senaryo için şunları söylüyor: “Bu gerçekten ciddi bir endişe. Sektörde şirketler birbirine çok bağlılar. Tedarikçilerimizin yüzde 70’i hepimizi destekliyor. Eğer bir otomobil üreticisinin başı derde girerse, etkisi tüm sektörde hissedilir.”Otomotiv sektörünün ABD ekonomisindeki yeri önemli boyutta. Mulally, ABD’nin gayri safi milli hasılasının yüzde 10’unu otomotiv sektörünün oluşturduğunu belirtiyor.