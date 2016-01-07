2015'te rekor otomobil üretimi

Otomotiv Sanayicileri Derneği verilerine göre, otomobil üretimi beklendiği gibi 2015 yılında rekor kırarak, 1 milyon 360 bine ulaştı.

Hürriyet'in haberine göre; OSD rakamlarına göre, otomotiv sanayi üretimi 2015'te yüzde 16 arttı. Otomotiv sanayi üretim kapasitesinin 2016'da devam eden yatırımlarla 1.7 milyon adetten 1.9 milyon adete yükselmesi bekleniyor.

OSD tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, son 5 yılda yeni yatırımlarla sektörün üretim kapasitesinin 1.5 milyon adetten 1.7 milyona yükseldiğine dikkat çekilerek, devam eden yatırımlarla kapasitenin bu yıl 1.9 milyon adete yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

1.000.000 hayali gerçekleşti

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde ağır ticari araçlar dahil toplam satışlar 848 bin adet seviyesine ulaştı ve toplam pazar 2014 yılı ilk onbir ayına göre yüzde 30 oranında arttı.

Yılın en iyi ayı olarak kabul edilen Aralık'ta ise resmi olmayan rakamlara göre otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 150 bin adedi bile aştığı belirtiliyor. Böyle olunca ağır ticari araçlar hariç bile pazarın 1 milyona ulaştığı ortaya çıkıyor.



Ağır ticari araçların eklenmesiyle toplam pazarın tarihinde ilk kez 1 milyonu aşacağı artık kesin gibi. Bu durumda otomotiv sektörünün 20 yıllık hayali de gerçek olmuş olacak.



Otomotiv Distribötürleri Derneği (ODD) 2015 yılına ilişkin resmi otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini 7 Aralık gecesi düzenlenecek ‘Gladyatörler’ töreninde açıklayacak.