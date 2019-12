Otomotiv sektörüne bankalardan kredi darbesi

Küresel krizin olumsuz etkilerinden çekinen bankalar, taşıt kredisi için kapılarını çalan vatandaşları eli boş gönderiyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, bankalara yapılan araç kredi başvurularına verilen red cevaplarının yüzde 75'e varan oranlarda arttığını söyledi.



Aybar, bugün itibariyle otomotiv pazarındaki en büyük sorunun finansman olduğuna dikkat çekerek, ekim ayı itibariyle pazardaki daralmanın kümülatif anlamda da eksiye geçtiğini vurguladı. Avrupa'da otomotiv sektörünün bankacılık sektörüne, "Bizi şimdi destekleyin, iyi günde yanımızda olmanıza gerek yok" çağrısı yaptığını hatırlatan Aybar, "Türkiye'de bizim durumumuz da buna benziyor. Bu çağrıyı desteklememek mümkün değil" dedi.



Taleplerimizi Ankara'ya ileteceğiz



Kredi sorununun sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da önemli bir açmazı olduğuna işaret eden Aybar, bugün yetkili satıcıların bireysel kredi borçlarının taşıt kredilerinin çok üzerinde olduğunu kaydetti. "Bir anlamda yetkili satıcıların işletme sermayelerini kredilerle yürütmüş. Böyle bir ortamda sektör desteği hak ediyor" diyen Aybar, sektör temsilcileri olarak Ankara'da bir dizi temasta bulunacaklarını ve otomotiv sektörünün desteklenmesini talep edeceklerini kaydetti.



Böyle giderse kısa süre sonra sektörde işten çıkarmaların baş göstereceğini ifade eden Aybar, "Üretimi durdurarak, vardiyayı azaltarak ne kadar dayanabilirsiniz ki. Bu sektör mutlaka desteklenmeli. Desteğin geleceğine inanıyorum. Bu inancımın nedeni bankalarımızın mali disipline sadık, güçlü rasyolara sahip olmalarından kaynaklanıyor" dedi.



Bu yıl toplam otomobil ve hafif ticari araç satışlarının 525 bin düzeyinde kalacağını düşündüklerini belirten Aybar, tüketicilerin olumlu haberlerle harekete geçtiğini söyledi. Tüketici finansmanındaki engeli aşan firmaların çok önemli yol katedeceğini vurgulayan Aybar, sözlerine şöyle devam etti: "Bir türbülans yaşanıyor. Kalıcı olmayacağını ümit ediyorum. Bugünlerde finansman sıkıntısını çözen şirketler, pazarda önemli yol alacaktır. Alıcılar açısından incelendiğinde filo müşterisi pek yok ama bireysel müşteri halen var. Olumlu haberler o kitleyi harekete geçirecektir."



Çevreci araçlar teşvik edilmeli



Toyotasa Genel Müdürü İbrahim Orhon da markalarının satışlarında yüzde 70 olan kredi kullanımının yüzde 30-35'lere gerilediğini belirterek, "Bugünkü profil peşin ödemeden yana. Çünkü bankalardan kredi çekmede zorluk yaşanıyor. Ayrıca aylık faizler yüzde 1,5'lerden yüzde 2,16'lara çıktı" dedi. Bu durumun geçici olduğunu düşündüklerini ifade eden Orhon şunları kaydetti:



"Bu ortamda iç pazarı canlandırmak lazım. Hurda indirimini hiç konuşmamak lazım. Çünkü piyasada beklenti yaratıyor. Zaten Maliye Bakanımız da bu olmayacak dedi. Ancak çevreci araçlar konusunda teşvik edici adımlar atılabilir. Vergiye Avrupa Birliği'ne (AB) uyum sürecinde bu uygulamaya geçilmeli. Biz, vergide illa ki indirim yapılsın demiyoruz. Az kirleten ve daha az yakan araçlara vergi avantajı getirilmeli. Örneğin hibrid araçlarda iki motor var ve maliyeti yüksek. Bu yüzden her Avrupa ülkesinde teşvik var. Üç Amerikan üretici destek için değil "çevreci" araçlar üreteceği için devletten 25 milyar dolar destek alacak."



Takas ve peşin indirimi uygulanıyor



Küresel krizin bu şekilde devam etmesi halinde kredi musluklarının yakın dönemde açılmasının pek mümkün olmadığını söyleyen Ford Otosan Genel Müdür Yardıcısı Aykut Özüner de, "Bankalar faizlerdeki belirsizliklerden dolayı kredi vermek istemiyor. Yüzde 70'lerde olan kredili satışlar yüzde 40'lara düştü. Kasım'ın ilk haftası da işler iyi gitmiyor. Kredinin alternatifi olarak birçok marka takas ve peşin indirimini devreye soktu" diye konuştu.



Nissan Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı İlkim Sancaktaroğlu ise, "Krediler onaylanmıyor veya kullandırmada gecikmeler oluyor. Bunların bir an önce bitmesi gerek. Çünkü iç pazarda satış düşerse, bayiler, çalışanlar zor durumda kalır. Ayrıca ihracat da düşmeye başladı. Bir an önce önlem alınmalı" dedi. Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ümit Karaarslan da ekim ayında geçen yılın aynı dönemine oranla otomobil satışlarının yüzde 39,2 düşüşle 19,7 bin adede gerilediğine işaret ederek iç pazara desteğin şart olduğunu, işlerin böyle gitmesi durumunda bayii kapanma ve işçi çıkartma gibi sorunlarla karşılaşılacağını ifade etti.