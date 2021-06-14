Otomotiv sektöründe üretim yüzde 28, ihracat ise yüzde 37 arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), yılın ilk 5 ayında otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28, ihracat ise yüzde 37 arttı.

OSD, Ocak-Mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk beş ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 532 bin 441 adet, otomobil üretimi de yüzde 23 artarak 353 bin 580 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 556 bin 513 adet oldu. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 65, ağır ticari araçlarda yüzde 60, traktörde yüzde 77 seviyesinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık ortalamalara göre, ilk beş ayda toplam pazar yüzde 12, otomobil pazarı yüzde 18 artarken; hafif ticari araç pazarı yüzde 2.4, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 1.6 azaldı.

İhracat da arttı

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 37, Euro bazında ise yüzde 26 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 12.3 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 artarak 4.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 11 artarak 3.5 milyar Euro oldu.