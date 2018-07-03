Otomotiv sektöründe satışlar yüzde 12 azaldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018 yılı ilk yarısında yüzde 12 azaldı.

Otomobildeki düşüş yüzde 10, hafif ticari araç pazarındaki düşüş ise yüzde 19 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'deki toplam pazarda, 2017 yılı altı aylık dönemde 401.158 adet satış gerçekleşirken bu rakam aynı döneme ait 2018 yılı verilerine göre yüzde 11,92 azalarak 353.348 adet olarak gerçekleşti.

Öte yandan pazar, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 39 azaldı. Otomobil pazarındaki düşüş yüzde 38, hafif ticari araç pazarındaki düşüş ise yüzde 44 seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı Haziran ayında 83.658 adet olan satışlar %38,99 oranında azalarak 51.037'e düştü.