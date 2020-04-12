Otomotiv sektöründe Koronavirüs'ün ilk etkileri: Yıllık bazda üretim ve ihracat azaldı

Koronavirüs nedeniyle üretimlerini durduran otomotiv sanayinin ocak-mart dönemine ait üretimi yıllık bazda yüzde 6, ihracatı da yüzde 14 azaldı.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) Koronavirüs salgınının ilk etkilerini de ortaya koyan rapora göre, mart ayında toplam üretim 103 bin 350 adet düzeyinde kaldı. Üç aylık dönemde otomobil üretimi yüzde 2 azalarak 235 bin 199 adete geriledi.



Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 191 bin 608 adete gerilerken, ticari araç ihracatı ise yüzde 23 oranında azaldı.

Ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 10, Euro bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 7.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 2 azalarak 2.9 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 artarak 2.6 milyar Euro'ya çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Ford Otosan ve Toyota üretimi 27 Nisan'a kadar durdurduğunu açıklamıştı. Anadolu Isuzu ve MAN ise üretimi 13 Nisan'da başlayacağını açıklamıştı.