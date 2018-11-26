Otomotiv sektöründe fırsatçılık iddiası: 'İndirmiş gibi yapmışlar'

Gün geçmiyor ki yeni bir sektör fırsatçı olarak ilan edilmesin. Soğan stokçularından sonra şimdi de otomotiv sektörü fırsatçılık iddiaları ile gündemde. Sektörün elinde çok fazla 2. el araç bulunmakta. Öte yandan bankalar kredi veremez halde. Intercity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak , ÖTV indiriminin, bankaların filo sektörüne kredi vermedeki zorlukları nedeniyle hissedilmediğini aktardı.

Hürriyet Ekonomi Müdür Yardımcısı ve yazarı Emre Özpeynirci, ÖTV indirimiyle birlikte 1 Kasım’dan itibaren küçük ve orta sınıftaki otomobillerin fiyatları yaklaşık yüzde 10 düştüğünü ancak tüketicilerin her otomobilin fiyatında düşme olmadığını iddia ettiğini yazdı. Özpeynirci, pazarda en çok satan modellerin geçmişe dönük 3 yıllık fiyatlarını bugünkü fiyatlarla kıyasladığını belirterek, "Evet ne yazık ki bazı markalar fiyatları ekim ayına göre sadece indirmiş gibi yapmışlar" dedi.

"Gerçekten kendi ayaklarına sıkarlar mıydı?"

Emre Özpeynirci, vatandaşın fiyatların gerçek anlamda inmediğini, ÖTV indirimi öncesinde yükseltildiği için sanki inmiş gibi gösterildiğini şikayet ettiğini, ortada ciddi bir fırsatçılık suçlaması olduğunu aktardı. Özpeynirci, "Daha doğrusu böyle kritik dönemde gerçekten kendi ayaklarına sıkarlar mıydı? Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın uyarılarına rağmen..." değerlendirmesinde bulundu.

"Otomobillerin yarıdan fazlası böyle"

Şikayetlerin ardından araştırma yaptığını kaydeden yazar, araştırma sonucu şikayetlerin bazılarının doğruluğunu tespit ettiğini aktardı. "İncelediğim otomobillerin yarıdan fazlasında böylesine bir hareket söz konusu. Yani fiyatlar indirilmiş gibi gözükse de aslında büyük zam yapılmış. Ama bazı modellerde gerçekten indirim yapıldığına da şahit oldum" vurgusu yaptı.

"Otomotiv pazarına kayda değer bir etkisi olmadı"

Otomotiv sektöründe de fırsatçıların olduğunu öne süren Özpeynirci, Intercity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'ın açıklamalarına yer verdi. Ak, filo ÖTV indiriminin, bankaların filo sektörüne kredi vermedeki zorlukları nedeniyle, araç fiyatları ucuzlasa da, toplam otomotiv pazarına kayda değer bir etkisi olmadığını aktardı.

"2019 2. el yılı olacak"

Vural Ak, " 2019’da pazarın biraz daha küçüleceğini tahmin ediyoruz. Filo şirketlerinin araç satın alması biraz daha ertelenecektir. Çünkü çok fazla 2. el araç stokları var. ÖTV indirimi Ocak ayından sonra normale dönerse, araç fiyatlarının biraz daha pahalanması söz konusu. 2019 yılının 2’nci el otomobil alımı açısından olumlu bir yıl olacağını öngörüyoruz” dedi. Son 6 ayda, daha önce almayı hedefledikleri araç adedinin çok altında kaldıklarını da belirten Vural Ak, “Biz her ay araç satın almaya devam ediyoruz. Ama sektörümüz beklentilerin çok altında kaldı. Bizim de büyüme hızımız, geçen sene öngördüğümüz bütçenin altında seyretti" şeklinde konuştu.

Emre Özpeynirci'nin "İndirmiş gibi yapmışlar!" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz