Otomotiv sektörü yüzde 32.6 daraldı

2018’in ocak-ekim döneminde döviz kurlarındaki sert hareketler ve sektördeki yoğun rekabetin etkisiyle otomotiv pazarı yüzde 32.6 daraldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de 2018’in ocak-ekim döneminde 379 bin 274 otomobil, 105 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 485 bin 27 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.6 daraldı.

Renault’nun satışları yüzde 29.9 azaldı

Bu yılın ocak-ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 29.9 azalarak 68 bin 135’e indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13.5’ten yüzde 14’e çıkardı.

Geçen yılın 10 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 52 bin 700 satışla ikinciliğe yükseldi. Ford’un satış adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.3 azaldı.

En çok satış yapan marka sıralamasında 52 bin 340 adetle üçüncülüğünü koruyan Volkswagen, geçen yılın 10 ayında 88 bin 251 araç satmıştı. Böylece Volkswagen’in sattığı araç adedi yüzde 40.7 geriledi.

Bu yılın 10 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında 52 bin 235 adet satış gerçekleştiren Fiat, Fiat geçen yılın aynı döneminde 89 bin 791 adetlik araç satışı gerçekleştirmişti. Hyundai ise 28 bin 949 adet araç sattı.

Satış rakamlarında sert düşüş

Yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen araç satışları ise şöyle:

Toyota 24 bin 838, Dacia 23 bin 366, Peugeot ise 22 bin 738, Honda 22 bin 435, Mercedes-Benz 19 bin 500 satış. Bu dönemde Fiat, Hyundai, Toyota, Dacia, Peugeot, Volkswagen ve Audi’de satış rakamları sırasıyla yüzde 41.8, yüzde 28.4, yüze 25.9, yüzde 35.4, yüzde 22.9, yüzde 40.7, yüzde 40.2 geriledi.

Volvo ve Mitsubishi artırdı

Satışlarını geçen yılın 10 ayına göre en çok artıran marka yüzde 44.4 ile Volvo oldu. Volvo, bu yılın ocak-ekim döneminde 4 bin 482 satış gerçekleştirdi. Volvo’yu yüzde 10,2’lik artışla Honda ve yüzde 7.8’lik yükselişle Mitsubishi izledi. Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan Citroen oldu. Geçen yılın 10 ayında 20 bin 355 adetlik satışa ulaşan Citroen, bu yılın aynı döneminde 10 bin 212 satış yaptı.