Otomotiv sektörü yüzde 26 daraldı

Mayıs ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,31 daraldı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,31 azalarak 226 bin 698 adet olarak gerçekleşti. 2013 yılı ilk beş ayında 307 bin 647 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, otomobil satışları 2014 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,66 azalarak 178.495 adete geriledi. 2013 yılı ilk beş ayında 233.816 adet satışa ulaşılmıştı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Hafif ticari araç pazarı 2014 yılı ilk beş ayında geçen yıla göre yüzde 34,71 oranında azalarak 48.203 adete geriledi. Geçen yıl 73.831 adet satış gerçekleşmişti.2 014 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 58.121 adete geriledi. 81.468 adet olan 2013 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 28,66 oranında azaldı.

2014 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,65 azalarak 46.379 adet olarak gerçekleşti.

2014 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı 2013 yılının Mayıs ayına göre yüzde 38,48 azalarak 11.742 adet seviyesine geriledi.

2014 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 23, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 37,8 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 4,9 daralma görüldü.