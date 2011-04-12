-OTOMOTİV SEKTÖRÜ SAVUNMADA ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Genel Müdürü Nuri Kamil Otay, Ford Otosan'ın rekabeti bozucu hiçbir amaç ve eylem içerisinde olmadığını bildirdi. Otay, Rekabet Kurulunca motorlu taşıtlar sektöründe rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan 23 şirketin, sözlü savunma toplantısında yaptığı konuşmada, soruşturmanın kendileri için önemli olduğunu belirtti. Oktay, rekabeti bozan ortak eylem olup olmadığını anlamak için sadece e-posta mesajlarına bakmak yerine şirketin bütün usullerinin, karar alma mekanizmalarının daha iyi incelenmesi gerektiğini söyledi. Türk otomotiv sektörünün kurucu firmalarından olan Ford'un faaliyetleri hakkında bilgi veren Otay, Ford Otosan'ın 9 yıldır Ford markasıyla en fazla araç satan marka olduğunu ifade etti. Ford'un 2011 yılında atılımlarını sürdürme hedefiyle yeni yatırım kararları aldığını anlatan Otay, bu kapsamda transitin yeni ürünleri için 485 milyon avroluk, yeni hafif ticari araçlarına dönük de 205 milyon avroluk yatırım yapılacağını bildirdi. Otay, "Yani alt alta koyduğumuzda önümüzdeki 3 yılda toplam 1,4 milyar liralık bir yatırım yaparak, 2023 yılında Türkiye ekonomisinin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefini destekliyoruz" dedi. Şirkette tüm fiyatlama kararlarını genel müdürün aldığına dikkati çeken Otay, "Kurumun başındaki kişi olarak fiyat belirleme usullerinin hiçbir zaman rakiplerle anlaşma veya onlardan işaret alma ya da işaret verme esasına dayanmadığını açıkça belirtmek isterim" diye konuştu. Ford'un bazı segmentlerde pazar lideri olduğunu, bazı segmentlerde de ikinci ya da üçüncü konumda bulunduğunu anlatan Otay, pazarın 9 yıldır en çok satan markası olarak Ford'un bu avantajını paylaşarak, rakipleriyle anlaşarak hareket etmesinin piyasa realitesi ile uyumlu bir varsayım olmadığını söyledi. Ford'un Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olmasının kendilerine yasalara uygun hareket etmek, markanın ve ortakları Koç Holding ve Ford Motor Co.'nun itibarını korumak gibi sorumluluk yüklediğini ifade eden Otay, son 15 yıllık dönemde tüm operasyonlarını mevzuata uygun hale getirmek için ekipler kurduklarını kaydetti. Rekabet mevzuatı konusunda da çalışanlara çok sayıda eğitim verdiklerini belirten Otay, şirket genelinde kapsamlı bir rekabet uyum programını gerçekleştiklerini söyledi. -"ORTAKLARIMIZIN İTİBARI ZARAR GÖRÜYOR" Ford Otosan'ın rekabeti bozucu hiçbir amaç ve eylem içerisinde olmadığını söyleyen Otay, bu amaca yönelik hareketlerin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Soruşturmanın rekabeti bozucu hiçbir eylem içinde olmamış şirketimizin ve büyük ortaklarımız Koç Holding ile Ford Motor'un kamuoyunu nezdinde itibarına ciddi anlamda zarar verdiğini ve yöneticilerimizi de ortakları nezdinde bir yerde zan altında bıraktığını görüp bundan üzülüyoruz. Kurulun vereceği karara çok önem veriyoruz. Dileğimiz büyük önem verdiğimiz bu soruşturmadan aklanarak çıkmak, ülke kalkınmasında üzerimize düşeni yapmaya devam etmek." -İSOTLAR OTOMOTİV'DEN İLGİNÇ SAVUNMA - İsotlar Motor Otomotiv Petrol Turizm Nakliye İnşaat San. ve Tic. Şirketi Genel Müdürü Kurthan Tarakçıoğlu, şirketin satışa sunduğu Hintli TATA markasının pazarda varolma savaşı veren bir marka olduğunu, böyle bir toplantıda olmalarının anlamını bulmakta zorlandıklarını söyledi. TATA'nın 2008 yılında binde 6, 2009'da binde 3'lük pazar payı olduğuna dikkati çeken Tarakçıoğlu, TATA'nın piyasadaki tek gücünün ucuz olması nedeniyle fiyat avantajı olduğunu vurguladı. Fiyatta yapılacak bir uyum çalışmasının da kendi aleyhlerine olacağını belirten Tarakçıoğlu, "TATA'nın elinde ne bir marka gücü var ne bir reklam gücü var, ne de güçlü ürünlere sahip. 16 bin liralık İndigo modeli var ancak fiyat avantajı ile pazara hitap ediyor" dedi. İsotlar adına savunma yapan Avukat Hilal Utku'da ODD'nin toplantısına katılmalarına rağmen, toplantıda rakipleri olan hiç bir marka bulunmadığını belirtti. Dolayısıyla da rekabeti kısıtlamaya dönük hiçbir hareketin söz konusu olamayacağını belirten Utku, "hangi tüketici BMW almaya giderken, TATA showroomunun önünden geçerken, BMW yerine TATA almaya karar verir? Ya da Nissan yerine 3 tane TATA alabilir mi?" şeklinde savunmada bulundu. Utku, İsotlar'ın söz konusu dönemde fiyat artırımına da gitmediğine de dikkati çekerken, bu nedenle kendilerine az da olsa bir ceza verilmemesi gerektiğini söyledi.