-OTOMOTİV SEKTÖRÜ MERCEK ALTINDA ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun (EKK) dün yapılan toplantısında, Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı taslakları değerlendirildi ve bu belgelerin gözden geçirilerek en kısa sürede Yüksek Planlama Kurulu'na (YPK) sunulmak üzere, YPK Sekretaryasına iletilmesi kararlaştırıldı. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın makamından yapılan açıklamaya göre, EKK Babacan başkanlığındaki 57'inci toplantısını, Devlet Bakanları Cevdet Yılmaz ve Zafer Çağlayan ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün'ün katılımıyla dün gerçekleştirdi. Toplantıya, ilgili kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) ile otomotiv ve makine imalat sektörlerindeki meslek kuruluşlarının temsilcileri de iştirak etti. Toplantıda, ''Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'' ile ''Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'' taslakları değerlendirildi. Toplantıda, gündeme getirilen değerlendirme ve öneriler de dikkate alınarak taslak strateji belgeleri ve eylem planlarının gözden geçirilmesi ve en kısa sürede YPK'ya sunulmak üzere, YPK Sekretaryasına iletilmesi kararlaştırıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda kamu ve özel sektörden ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan bu iki doküman, ''Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'' esas alınarak, 2011-2014 döneminde adı geçen iki sektöre yönelik temel hedefleri, öncelikleri ve belirlenen hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımları içeriyor.