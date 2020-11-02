Otomotiv sektörü ihracatı Ekim'de toparlanmayı sürdürerek geçen yılki seviyenin üzerine çıktı

Türkiye'nin başlıca ihracat sektörü olan otomotiv sanayinin ihracatı Ekim ayında art arda ikinci defa geçen yılki seviyesinin üzerine çıkarak koronavirüs salgınından daralan ihracatın gücünü koruduğuna işaret etti.

Ancak otomotiv sektörünün başlıca ihraç pazarı olan Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin tekrar başlattıkları sokağa çıkma yasakları önümüzdeki ayların ihracat görümü üzerinde baskı unsuru oluşturabilir. Türkiye İhracat Meclisi (TİM) verilerine göre otomotiv sektörünün ihracatı Ekim ayında geçen yıla göre yüzde 3.7 artışla 2.92 milyar dolar oldu.

Avrupa pazarlarına yapılan satışlara dayalı olan Türkiye otomotiv sektörünün ihracatı koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ve başlıca pazarlarında alınan tecrit önlemleri sonucu Mart ayında keskin daralmış ve sonra kademeli toparlanma içine girmişti.

İhracat Mart ayından bu yana ilk defa Eylül ayında geçen yılki seviyelerin üzerine çıktı. Eylül ihracatı 2.6 milyar dolar ile 2019'un aynı ayındaki seviyenin yüzde 0.5 üzerine çıkmıştı.

Otomotiv danışmanlık şirketi EBS Danışmanlık'ın Genel Müdürü Erol Şahin, Türkiye'nin başlıca hafif ticari araç ihracat pazarlarından İngiltere ve Fransa'daki toparlanmaya dikkat çekerek, "Bu toparlanma Ekim ayı verilerine yansıdı ve ihracatın geçen yılı az bir farkla da olsa geçmesini sağladı" dedi.

Ancak koronavirüs nedeniyle bu ülke ekonomilerindeki daralmaya ve Fransa'da tekrar ilan edilen sokağa çıkma yasaklarının ihracatı daraltıcı bir etki yapma ihtimali bulunuyor. Şahin Avrupa'daki tekrar başlatılan tecrit önlemlerinin izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

TİM verilerine göre toplam ihracat içindeki payı Mart ayında yüzde 7.2'ye inen ve Eylül'de yüzde 17.4'e toparlanan otomotivin Ekim ayındaki payı ise yüzde 18.2'ye çıktı.

Sektörün 10 aylık ihracatı geçen yıla göre yüzde 20.9 daralarak 20.1 milyar dolar oldu. Sektör Türkiye'nin 125 milyar dolar olan ihracatının yüzde 16'sını gerçekleştirdi.