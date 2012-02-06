

T24 - 2011 yılını rekorla kapatan otomotiv sektörü 2012'yi zamla açtı. Küçük motorlu araçlar 1000-3000 lira, lüks araçlar ise yüzde 20 zamlandı.

Rekorla kapanan 2011 yılının ardından otomotiv şubat ayına zamlarla girdi. Özellikle geçen yılki ÖTV artışından nasibini fazlasıyla alan motor hacmi 1.6 lt ve üzerindeki bazı araçların fiyatları yüzde 20’yi aşan oranlarda yükseldi. Motor hacmi 1.6 litreye kadar olan küçük ve orta sınıf araçlarda ise artış yüzde 2,5 ile 4 arasında gerçekleşince fiyatlar 1000 ile 3000 lira arasında arttı.



Fiyat artışlarının en önemli nedeni geçen aralık ayında bayilerine fiyat desteği veren üretici ve distribütörlerin bunu kesmesi oldu. Yıl sonu hedefleri yakalayıp stokları eritmek isteyen markalar yetkili satıcılara aracına göre yüzde 2’den başlayan oranlarda destek verdiler.



Ayrıca bir kısım marka da 1.6 lt ve üzerindeki ÖTV artışını sübvanse ettiler. Ancak 2012 itibariyle bu maliyetleri kaldıramayan otomotivciler bayilere desteği kesince anahtar teslim fiyatlar yukarıya çıktı. Lüks sınıfta aralık sonu fiyatı 39.9 bin euro olan BMW 320d’nin fiyatı yaklaşık 10 bin euro arttı. Ayrıca ithalatta Euro 5 motor zorunluluğu gelmesiyle distribütörlerin bayiye vereceği otomobillerin fiyatı da zamlandı. Ancak elinde Euro 4 motorlu araç olan bayiler bu araçları eritene kadar satmayı sürdürebilecek.





Lükse talep yavaşladı



Ocakta gerek mevsimsel gerekse gelen zamla birlikte satışın 27-29 bin olması bekleniyor. Ocakta 18-20 bin adet binek, 8-9 bin adet hafif ticari satışı öngörülüyor. Bu da 45 bin araç satılan 2011 Ocak’ına göre yüzde 35’lik düşüş demek.





İkinci eller yükseliyor



Sıfır km araçlarda yaşanan fiyat artışları ikinci ele de yansımaya başladı. Özellikle 1.6 lt ve yukarısındaki ikinci el araçlardaki fiyat artışı önümüzdeki aylarda daha da artacak. DOD Genel Müdürü İlhami Eksin “Havaların iyileşmesiyle şubatta ikinci elde yüksek satış adetlerine ulaşılması kaçınılmaz görünüyor. Küçük dizel araçlardaki yoğun talep sürüyor” dedi.





