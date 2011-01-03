-OTOMOTİV SEKTÖRÜ 18 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFLİYOR ANKARA (A.A) - 03.01.2011 - Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, 2011 yılında otomotiv sektöründe, 18 milyar dolar ihracat hedeflediklerini bildirdi. Sabuncu, otomotiv sektörünün, 2010 yılında 17,3 milyar dolarla ihracat lideri olması ve sektörün bundan sonraki hedeflerine ilişkin soruları yanıtladı. Otomotiv sektörünün son 4 yıldır ihracatta birinci sektör durumunda bulunduğunu, 2010 yılı ile birlikte 5 yıldır birinci sektör olduğunu kaydeden Sabuncu, ''Bu geldiğimiz nokta iyi bir nokta, fakat bunu daha da ileriye götürmek en büyük hedefimiz'' dedi. Sabuncu, sektör olarak dünyanın çeşitli pazarlarına açılacaklarını belirterek, 2009 yılında sektörün 170 ülkeye ihracat yaparken, 2010 yılında 180 ülkeye ihracat yaptığını kaydetti. İhracat yapılan ülke sayısını artırmanın ve alternatif pazarlara girmenin temel hedefleri arasında yer aldığını belirten Sabuncu, özellikle hızlı büyüme trendinde olan uzak doğu ekonomileri ile Afrika pazarına girmeyi hedeflediklerini bildirdi. -2011 HEDEFİ- Sabuncu, 2010 yılını 17,3 milyar dolarla bitirdiklerini ve 2011 yılı hedefini minimum 18 milyar dolar olarak belirlediklerini kaydederek, bu rakamın üzerine çıkabileceklerini söyledi ve şöyle devam etti: ''Neden 18 milyar dolar diyoruz. Bu, çapraz kurlarla çok ilişkili. Çapraz kurlar geçen seneki gibi olsaydı, avro dolar paritesi 1,50 olsaydı bizim 17,3 milyar dolar olan ihracatımız, 19 milyar dolar üzerine çıkacaktı. Ama biz her halükarda 18 milyar doların altına düşmemeyi, onun da üstüne çıkmayı hedefliyoruz.'' Hükümet kanadında 2 önemli strateji belgesinin bulunduğunu anlatan Sabuncu, bunlardan bir tanesinin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndaki Otomotiv Endüstrisi Strateji Belgesi bir diğerinin de 2023 Yılı Otomotiv Sanayi İhracat Strateji Belgesi olduğunu söyledi. Sabuncu, bu iki strateji belgesinin süratle EKK'da ele alınarak, hükümet politikası haline gelmesi gerektiğini söyledi. Sabuncu, şöyle konuştu: ''Hükümet politikası haline gelmeli ki uzun vadeli hedefleri gerçekleştirebilelim. Sektör olarak, 2015 yılında 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet araç ihracatı ve 50 milyar dolar gelir, 2023 yılında 4 milyon adet üretim, 3 milyon adet ihracat ve 75 milyar dolar gelir hedefimiz var. Bunlara gidebilmek için bu strateji belgelerinin muhakkak hükümet politikası haline gelmesi lazım, aksi takdirde ulaşmak çok zor olur.''