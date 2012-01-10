-Otomotiv satışlarında tarihi rekor İSTANBUL (A.A) - 10.01.2012 - Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bayraktar, 2011 yılında otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 13,61 oranında büyüyerek 864 bin 439 adetlik yeni bir rekorla tamamlandığını bildirdi. Bu sonuç tüm zamanların en yüksek adedi oldu. Bayraktar, ODD Gladyatör Ödülleri 2011'in ödül töreninde yaptığı konuşmada, ''yılın ilk yarısında gaz pedalı, ikinci yarısında da fren pedalı bozulan'' otomotiv piyasasının yıl sonunda kendilerini iyi bir sonuca ulaştırdığını kaydetti. Geçen yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 13,61 oranında büyüyerek 864 bin 439 adetlik yeni bir rekorla tamamlandığını dile getiren Bayraktar, otomotiv sektöründe bu satış adetlerinin tüm zamanların satış rekoru olduğunu ifade etti. Bayraktar, bu satış rakamının 593 bin 519 adetinin otomobilden, 270 bin 920 adetinin ise hafif ticari araçtan oluştuğunu belirterek, henüz resmi olmamakla beraber yaklaşık 45 binlik adetlik ağır vasıta satışının da eklendiğinde, toplam pazarın 910 bin adete ulaştığını, bunun da 1 milyonluk pazara biraz daha yakınlaşıldığını gösterdiğini anlattı. 2012 yılında ekonomideki büyümenin, 2011 yılına göre daha aşağıda olacağı öngörüsünde bulunan Bayraktar, ''Otomotiv pazarı bu yıl tahminen yüzde 10 civarlarında düşer. Ama ilk yarıda daha büyük bir daralma göreceğiz. Senenin ortasından itibaren toparlayarak gidecek diye tahmin ediyorum'' dedi.