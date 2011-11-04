-Otomotiv satışları yüzde 25 arttı İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - Türkiye otomotiv pazarında 2011'in 10 aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,53 artış oranıyla 670 bin 682 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2011 yılı Ocak-Ekim döneminde otomobil satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,58 artarak 459 bin 611 adede ulaştı. Otomobil pazarı, 2011'in ilk çeyreğinde yüzde 82,87, ikinci çeyreğinde yüzde 40,09 oranında büyürken, üçüncü çeyrekte yüzde 2,97 oranında daraldı. Bu yılın 10 aylık hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,37 artarak 211 bin 71 adet seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılının ilk çeyreğinde yüzde 63,92 oranında büyüme gösteren hafif ticari araç pazarı yılın 2. çeyreğinde de yüzde 29,30 büyürken, yılın 3. çeyreğinde yüzde 3,28 oranında azaldı. 2011 yılı 3. çeyreğinde ay bazında temmuzda (eksi yüzde 2,79) başlayan daralma, ağustos ve eylül aylarından sonra ekim ayında da yüzde 18 oranında devam etti. Ekim 2011'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı 68 bin 454 adet olarak gerçekleşti. 73 bin 404 adet olan 2010 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarına göre satışlar yüzde 6,74 oranında azaldı. 2011 yılı ilk 7 ayı için otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında ay bazında büyüme görülürken, ağustos ve eylülde yaşanan gerilemenin ardından ekimde de (eksi yüzde 6,74) geçen yılın aynı ayına göre daralma gerçekleşti. -Otomobil satışlarındaki daralma devam ediyor- Verilere göre, geçen ay otomobil satışları 2010'un ekim ayına göre yüzde 0,73 oranında azalarak 47 bin 508 adet olarak gerçekleşti. 2011 yılı ilk 7 ay için otomobil satışlarında ay bazında büyüme görülürken, ağustos ve eylül aylarının ardından ekim (eksi yüzde 0,73) ayında da geçen yılın aynı ayına göre daralma gerçekleşti. Hafif ticari araç pazarı bu yılın ekim ayında 20 bin 946 adet olarak gerçekleşti. 25 bin 545 adet olan 2010 yılı ekim ayı hafif ticari araç pazarına göre satışlar yüzde 18 oranında daraldı. 2011 yılı hafif ticari araç pazarı satışları 3. çeyrekten itibaren oransal olarak ay bazında azalmaya devam etti.