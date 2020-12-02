Otomotiv satışlarındaki artış Kasım'da gaz kesti; 568 adet elektrikli araç satıldı

Otomotiv Distürbitörleri Derneği (ODD) verilerine göre kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 arttı ve 80 bin 141 adet olarak gerçekleşti.

Satışlar ekim ayında 94 bin 733 adet, eylül ayında ise eylül ayında 90 bin 619 adet olarak gerçekleşmişti. Böylece pazar geçen yıla göre büyürken, geçtiğimiz aylara göre daraldı.

Kasım'da pazarın yüzde 87,5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 333.551 adetle yüzde 63 pay, B segmenti otomobiller 126.951 adetle yüzde 24 pay aldı.

Kasım'da satılan araçların yüzde 51,7'si benzinli, yüzde 40,7'si dizel, yüzde 4,2'si otogazlıydı pay aldı. Kasım'da 568 adet elektrikli ve 18.834 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

10 ayda yüzde 72 büyüdü

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 büyüyerek 668 bin 495 adetlik satışa ulaştı. Otomobil satışları, 2020 yılı on bir aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 67,3 oranında artarak 529 bin 388 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 92,8 artarak 139 bin 107 adede ulaştı.