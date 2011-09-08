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Ekonomi

Otomotiv satışları arttı İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2011 18:26

-Otomotiv satışları arttı İSTANBUL (A.A) - 08.09.2011 - Otomotiv satışları 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 oranında artış kaydetti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarında 2011 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 542 bin 238 adet oldu.  401 bin 364 adet olan 2010 yılı Ocak-Ağustos dönemi otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 35,1 oranında arttı.  Verilere göre; Ağustos ayında 6 bin 817 adetle Renault otomobil satışlarında ilk sırada yer aldı. Renault'un ardından Opel ve Fiat gelirken, pazardaki ithal ağırlığı Ağustos ayında da değişmedi. 58 bin 288 aracın (toplam otomotiv) 34 bin 47'sini ithal markalar oluştururken, otomobilde ise ithal/yerli dağılımı 12 bin 564'e 26 bin 311 olarak gerçekleşti. İthal otomobil sıralamasında 3 bin 673 adetle Opel, 3 bin 386 adetle Volkswagen, 3 bin 214 adetle Ford ilk üçü oluşturdu. Yerli otomobil satışlarında ise ilk üç sıralaması 6 bin 194 adetle Renault, 2 bin 909 adetle Fiat, 2 bin 68 adetle Hyundai şeklinde gerçekleşti. Ağustos ayında 3 Ferrari, 2 Maserati, 2 Aston Martin satıldı.

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