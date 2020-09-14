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Ekonomi

Otomotiv sanayinde toparlanmaya rağmen üretim geriden geliyor, sekiz aylık üretim yüzde 23 düştü

14 Eylül 2020 12:57

Otomotiv ana sanayi üretimi Ağustos ayında 75 bin 341 adete inerken, ihraç pazarlarında koronavirüs kaynaklı daralma sonucu sekiz aylık üretim yüzde 23 düşüşle 712 bin 98 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) verilerine göre ihracattaki daralma Ağustos ayında hafifleyerek yüzde 22 olarak gerçekleşti.

Ağustos'ta 42 bin 865 ağır ve hafif araç ihraç edilirken, sekiz aylık ihracattaki düşüş ise yüzde 35 ile 523 bin 288 adet oldu.

Türkiye'nin ihracatının neredeyse tamamını gerçekleştiren beş üretici arasında halka açık olan Tofaş ve Ford Otosan'ın ihracatındaki daralma Ağustos'ta hafifledi.

 

 

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