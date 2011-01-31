Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) ‘yerli oto’ raporu hazırlayacak

T24 - Başbakan Erdoğan’ın TÜSİAD genel kurulunda yaptığı “Bütün babalar burada. Artık yüzde 100 yerli otomobilimizi üretelim” çağrısı sektörün 15 büyük kuruluşunu harekete geçirdi. OSD, bir komite kurup yerli otomobil üretiminin olabilirliği konusunda kapsamlı rapor hazırlayacak.



Koç Grubu’ndan, Sabancı’ya Anadolu Holding’den Oyak Grubu’na kadar 15 devin bünyesindeki otomotiv şirketlerinin hazırlayacağı rapor seçim öncesi Erdoğan’a sunulacak. Hürriuyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Erdoğan’ın TÜSİAD genel kurulunda başta Koç Holding’in Şeref Başkanı Rahmi Koç olmak üzere önde gelen işadamlarına, “Bütün babalar burada. Artık yüzde 100 yerli otomobilimizi üretelim” çağrısı otomotiv sektörünün 15 büyük kuruluşunu harekete geçirdi. Türk otomotiv üreticilerinin çatı örgütü konumundaki Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) yerli otomobil üretiminin olabilirliği konusunda kapsamlı rapor hazırlamak üzere düğmeye bastı. Koç Grubu’ndan, Sabancı’ya Anadolu Grubu’ndan Oyak ve Kibar Holding’e kadar önde gelen otomotiv şirketlerinin üye olduğu OSD, tüm üyelerin görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlanacak raporu seçim öncesinde tamamlayıp, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sunacak.





'Zamanı gelmişti'



OSD Başkanı Kudret Önen, Başbakan Erdoğan’ın talebinin çok yerinde ve pozitif olduğunu belirterek, “Türkiye için bu tür konuların konuşulmasının vakti gelmişti. Yerli otomobil konusunda Başbakan’ın bunu söylemesi, ülkemizin en önemli sektörünün gelişmesi ve büyümesi için çok önemli bir mesaj” dedi. Önen, şöyle konuştu: “OSD olarak konuyu bütün detaylarıyla ele alacağız. İşin teknik, tasarım ve üretim-pazarlama yönü var. Konu bir otomobil ise, küresel bir markanın tasarım ve üretiminden ve en önemlisi küresel pazarlamasından bahsediyoruz. Global pazarlama çok önemli. Hedef gelişmiş pazarlar olmalı. Bunları OSD olarak ‘toparlayalım’ dedik. 15 üyemizle birlikte bu hafta oturup konuşacağız ve önerilerini alacağız. Zaten yerli otomobil maddesi Ekonomik Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) kabul edilen Otomotiv Strateji Belgesi’nde de var. Biz Erdoğan’ın talimatıyla bu maddeyi daha erken ele almış olacağız.”





'Karsan’ı da koyacağız'



Avrupa ve Amerika’da markalaşma yönünde yol alan Türk firmalar olduğuna dikkat çeken Önen, Avrupa’da satış teşkilatı kuran kamyon ve otobüs üreticilerimizin olduğuna, Karsan’ın ise taksi projesiyle önemli başarı elde ettiğine işaret etti. Önen “Bunları da raporun içine koymak lazım. Onları da değerlendireceğiz” dedi. Türkiye’nin öncelikli olarak iç pazarın daha da büyümesi için çözümler bulması gerektiğine kaydeden Önen, iç pazarın büyümesiyle içeride daha fazla projelerin yapılabileceğini ve bunun da kendi markamızı yaratma şansı vereceğini belirtti.





Raporu kimler hazırlayacak



Anadolu Isuzu

BMC

Ford Otosan

Hattat

Honda Türkiye

Hyundai Assan

Karsan

MAN Türkiye

Mercedes Benz Türk

Otokar

Oyak Renault

Temsa Global

Tofaş

Toyota

Türk Traktör





Strateji belgesi, gelecek için rehberimiz olacak



Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) tarafından onaylanan ‘Otomotiv Sanayi Strateji Belgesi’ni değerlendiren Kudret Önen, belgeyi sektör olarak bugüne kadar gördükleri en ciddi çalışma olarak ele aldıklarını söyledi. Belgenin şubat ayında Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı olarak çıkacağını belirten Önen, şunları söyledi: “Tamamen kendi dizaynını yapan küresel bir oyuncu olacağımıza inanıyorum. Bu belge yeni yatırımların önünü açacaktır. İleriye doğru bir direksiyona ihtiyaç vardı. Önemli bir noktaya geldik. Ciddi bir güç var. Bu gücün nereye döneceğini strateji belgesinde bekliyorduk. Eskiden devlet yön belirleyici değildi. Bize şunu yapın diyen yoktu. Biz gidiyorduk, konuşuyorduk. Destek de alıyorduk. Ama şu anda öyle değil. Bizi çok heyecanlandıran bir belge.”





Çevreci tüm araçlara parasal teşvik istedik



OSD Başkanı Kudret Önen, son dönemde gündemin en önemli maddelerinden biri olan elektrikli araçlar konusunda şunları söyledi: “Biz elektrikli, hibrid ve dizel olarak ayırmadan çevreyi koruyan tüm araçlara parasal teşvik verilmesini istedik. Bunu OSD, ODD, TAYSAD ve OYDER olarak hükümete sunduk. Vergi oranları ile oynamadan sadece araçların emisyon oranları doğrultusunda kademeli olarak parasal teşviğin en doğru çözüm olacağını gördük. Zaten tüm dünyadada benzer uygulama yapılıyor. Yani belli bir emisyonun altındaki araçlar çevre için teşvik edilmeli.”





Otomotiv yatırımları Tunus ve Mısır’dan bize kayabilir



Tunus, Mısır ve Fas’taki olayları da değerlendiren Kudret Önen, “Bu ülkelerdeki otomotiv yatırımlarının seyri ne olur bilemiyorum. Ama bundan sonra bu ülkelere gidecek yeni yatırımlar Türkiye’ye kayabilir. Türkiye’nin çizgisi bu tip fırsatlara açık” dedi.





