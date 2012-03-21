Otomotivde çok yakan daha çok vergi verecek

T24 - Otomotivdeki vergi sistemi, AB’ye uyumlu hale getiriliyor. Yeni sistemde, yaşlı otonun vergisi artırılırken, çevreci araçların vergisi düşürülecek. Dizel araçlara daha yüksek oranlı vergi uygulanması üzerinde çalışılıyor.

Enerji Bakanı Taner Yıldız’dan halen faaliyette olan 16 milyonluk araç piyasasına kritik bir vergi uyarısı geldi.

Vatan'ın haberine göre Bakan Yıldız, çevre dostu araçtan az, çevreyi daha çok kirletenden daha fazla vergi alınacağı bir sistem kurgulandığını söyledi. Bunu Şubat ayında yayınlanan Enerji Verimliği Strateji Belgesi’nde de bir politika kararı olarak ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Yıldız, bu önlemin belgede öngörülen süre içinde hayata geçirileceğini belirtti.

Enerji Bakanı Yıldız, bu uyarıyı dün katıldığı Limak Enerji ve Kalkınma Bankası enerji verimliliği kredi anlaşması töreninde yaptı. Yıldız, enerji verimliliği konusuna büyük önem verdiklerini ve bu kapsamda Şubat ayında Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ni yayımladıklarını vurgulayarak, “16 milyon aracın harcadığı petrol türevi enerji sektöründe kullanılan petrol türevinden daha fazla. Strateji Belgesi’yle çevre dostu aracın az vergi ödeyeceği, çevreyi çok kirletenden daha çok vergi alınacağı bir sistem kurgulanıyor. Bu konuda hükümette tüm bakanlıklarla birlikte ortak bir dil kurduk” diye konuştu.

Bakan Yıldız’ın dikkat çektiği 2012-2023 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi atılacak adımı şöyle anlatıyor: “Emisyon seviyesi düşük çevre dostu (yürürlükteki tip onayı mevzuatına uygun) küçük motor hacimli, yakıt pilli veya elektrikli hibrit araçların özendirilmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş araçların kademeli olarak trafikten çekilmesi.

Mevzuat revizyonu ile Bakanlık ve Maliye Bakanlığı işbirliği ile yapılacak düzenleyici etki analizi sonuçlarına bağlı olarak ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve OECD’ye üye ülkelerdeki uygulamalar dikkate alınarak, taşıt araçlarında çevreci vergileme rejimine geçilmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Maliye Bakanlığı’nın sorumluluğunda yürüyecek bu eylemle ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonuyla yürütülecek.”

24 ay içinde devrede

Belgede eylemin tamamlanma süresi 24 ay olarak belirlendi. Bu konuda belgede, “İlgili kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı hazırlıkları ve mevcut kanunlar çerçevesinde yapılabilecek ikincil mevzuat düzenlemeleri için belgenin yayım tarihinden itibaren 24 ay içinde yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu kararın içeriğiyle ilgili bakanlık yetkilileri şu bilgileri verdi: “Uygulamanın 2 yönü olacak. İlk yönü, ekonomik ömrünü doldurmuş araçların trafikten çekilmesi sağlanacak. Bu kapsamda sahiplerine bu araçları trafikten çekmeleri ve yerine yeni otomobil olmaları halinde vergi teşviği sağlanacak. İkinci yönü ise Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin sil baştan düzenlenmesi olacak. Buna göre halen yeni araçtan daha yüksek, eski araçtan daha düşük vergi alan sistem, tersine çevrilerek, eski araç kullananlara daha yüksek, yeni araç kullananlara daha düşük MTV uygulanacak. Böylece MTV oranları, şimdiki gibi eski araçlardan yeni araçlara doğru artarak değil, azalarak gidecek.

Dizelin vergisi artacak

Araçlarda dizel-benzinli ayrımı da yapılacak. Dizel araçlara daha yüksek oranlı vergi uygulanması üzerinde çalışılıyor. Bununla ilgili vergi yasaları başta olmak üzere mevzuatın yeniden yazılması için gereken süre başladı. Bu yasal düzenlemelerin tamamı 2014 Şubat ayına kadar tamamlanmış olacak.