Otomotiv pazarı ocakta yüzde 12,8 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Ocak ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç raporunu yayımladı. Buna göre söz konusu dönemde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,8 azaldı.

Otomobil satışları, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 29 bin 20 adet olurken, hafif ticari araç satışı da yüzde 8,9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 18,8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 21 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,4 arttı.

ÖTV Düzenlemesi gelmişti

Diğer yandan Ocak ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle otomobillerden alınacak ÖTV matrah limitlerinde düzenlemeye gidilmişti.

Söz konusu düzenlemeye göre motor 1600 santimetre küpü geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan ÖTV oranlarına ara kademeler eklenmişti.

Düzenlemeye göre ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendiriliyor.