Otomotiv ÖTV indirimli listelerini hazırladı



ÖTV indirimiyle birlikte otomotiv şirketleri yeni fiyat listelerini oluşturmaya başladı

Özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı da, ticari araçlarda yüzde 10'dan yüzde 1'e, motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen otomobillerde yüzde 37'den 18'e, 250 cm3'ü geçmeyen motosikletlerde yüzde 22'den 11'e, otobüslerde ise yüzde 1'den sıfıra çekildi. Söz konusu oran minibüslerde yüzde 9'dan yüzde 2'ye, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlardan motor silindir hacmi 3000 cm3'ü geçmeyenlerde yüzde 10'dan yüzde 1'e düşürüldü.Kararname ile elektronik ve beyaz eşyadan alınan yüzde 6,7'lik özel tüketim vergisi de, yine 3 ay süreyle sıfırlandı.15 Haziran'a kadar ÖTV oranları sıfırlanan ürünler arasında evlerde kullanılan bulaşık ve çamaşır makineleri ile buzdolapları, elektrik süpürgeleri, radyolar, traş makineleri ile video kayıt ve gösterme cihazları yer aldı.Bakanlar Kurulu, bankalar ve finansman şirketlerince ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla gerçek kişilere kullandırılan tüketici kredilerinde, kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisini yüzde 15'den yüzde 10'a indirdi. Karar, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.Peugeot'un hazırladığı yeni listeye göre vergi indirimi öncesi 47 bin 800 lira olan Peugeot 407 1,6 HDI'nın yeni fiyatı 41 bin 280 lira olarak belirlenirken, 34 bin 650 lira olan Peugeot 308 1,6 HDI'nin fiyatı 29 bin 950 liraya, 21 bin 500 lira olan Peugeot 206 sedan 1,4'ün fiyatı ise 18 bin 630 liraya indirildi.