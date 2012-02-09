-Otomotiv ihracatının lokomotifi Bursa BURSA (A.A) - 09.02.2012 - Otomotiv sektöründe, 2011 yılını 7 milyar 549 milyon dolarlık ihracat ile lider kapatan Bursa, ocak ayında da 566 milyon 281 bin dolarlık ihracat ile liderliği kaptırmadı. Bursa, bu rakam ile Türkiye'nin ocak ayındaki 1 milyar 609 milyon 927 bin dolarlık toplam otomotiv ihracatının, üçte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdi. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) kayıtlarından derlediği bilgiye göre, ocakta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1'lik artışla 1 milyar 609 milyon 927 bin dolar ihracat gerçekleştiren otomotiv sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 15,25'lik pay aldı. Otomotiv sektörünün ihracattaki bu başarısına en fazla katkıyı, 566 milyon 281 bin dolar ile Bursa sağladı. Bursa, bu rakam ile Türkiye'nin ocak ayındaki toplam ihracatının yüzde 35,17'sini tek başına gerçekleştirdi. Ocak ayındaki rakamlara göre, otomotiv ihracatında açık ara lider durumdaki Bursa'yı, 364 milyon 599 bin dolar ile Kocaeli, 261 milyon 621 bin dolar ile İstanbul ve 170 milyon 171 bin dolar ile Sakarya izledi. Ocakta 1 milyar 362 milyon 672 bin doları bulan bu 4 ilin otomotiv ihracatı ise aynı aydaki toplam otomotiv ihracatının yüzde 84,64'ünü karşıladı. Geçen ay otomotiv sektöründeki ihracatları 100 milyon doları bulmamasına rağmen, başarıda önemli katkıya sahip bazı iller de dikkati çekti. Ocak ayında, Ankara'dan 79 milyon 314 bin, İzmir'den 58 milyon 699 bin, Manisa'dan 23 milyon 175 bin, Konya'dan 23 milyon 166 bin, Kırşehir'den 12 milyon 287 bin, Adana'dan 8 milyon 604 bin ve Eskişehir'den 8 milyon 317 bin dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.