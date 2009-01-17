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Ekonomi

Otomotiv ihracatında rekor düşüş

Otomotiv devlerinin 12 gün üretim yapmadığı ocak ayında, otomotiv ihracatı geçen yıla göre, yüzde 69,3 oranında geriledi.

17 Ocak 2009 02:00

Ford Otosan, OYAK Renault ve Tofaş gibi otomotiv devlerinin 12 gün üretim yapmadığı ocak ayının ilk yarısında, otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 69,3 oranında geriledi.

1-15 Ocak döneminde, 250 milyon 864 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı döneminde 818 milyon 874 bin dolara ulaşmıştı.

Otomotiv sektörü, ocak ayının ilk yarısında 5 kıtada toplam 111 ülke ile 10 serbest bölgeye ihracat yaptı.

Sektörün bu dönemde ulaştığı 111 ülkeden sadece 27'sinde, serbest bölgelerden ise 4'ünde ihracat artışı görülebildi.

“AB ülkelerinde düşüş yüzde 50-99”

Otomotiv ihracatının ezici çoğunluğunun yapıldığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüksek oranlı ihracat düşüşleri dikkati çekti.

1-15 Ocak döneminde, Yunanistan ve Letonya dışındaki tüm AB ülkelerinde eksi görünüme dönen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 50-99,4 aralığında düşüş gösterdi.

AB üyesi 26 ülkeye, bu yılın 1-15 Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yapılan ihracat ve değişim oranları ise şöyle:

Ülke                İhracat
(Bin dolar)    		  Değişim (Yüzde)
Almanya          37.352 -68,2
İtalya           24.306 -67,4
Fransa           22.912 -80,6
İngiltere        18.516 -71,9
Romanya          11.293 -74,3
Yunanistan       8.425 120,7
Belçika          7.250 -62,3
Polonya          6.328 -58,4
Hollanda         3.859 -73,4
İspanya          3.076 -94,8
Danimarka        2.111 -66,1
Avusturya        2.091 -71,9
Malta            12 -99,9
Slovenya         891 -97,4
Çek Cumhuriyeti  927 -90,6
Macaristan       702 -89,2
Bulgaristan      1.602 -78,7
İsveç            2.112 -88,6
Finlandiya       1.514 -78
Portekiz         1.268 -87,1
Slovakya         779 -84,2
Lüksemburg       225 -50
İrlanda          386 -95,7
Litvanya         197 -85,6
Letonya          56 14,4
Estonya          8 -99,4
 

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