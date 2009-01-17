Otomotiv ihracatında rekor düşüş

Ford Otosan, OYAK Renault ve Tofaş gibi otomotiv devlerinin 12 gün üretim yapmadığı ocak ayının ilk yarısında, otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 69,3 oranında geriledi.
1-15 Ocak döneminde, 250 milyon 864 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı döneminde 818 milyon 874 bin dolara ulaşmıştı.
Otomotiv sektörü, ocak ayının ilk yarısında 5 kıtada toplam 111 ülke ile 10 serbest bölgeye ihracat yaptı.
Sektörün bu dönemde ulaştığı 111 ülkeden sadece 27'sinde, serbest bölgelerden ise 4'ünde ihracat artışı görülebildi. “AB ülkelerinde düşüş yüzde 50-99”
Otomotiv ihracatının ezici çoğunluğunun yapıldığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüksek oranlı ihracat düşüşleri dikkati çekti.
1-15 Ocak döneminde, Yunanistan ve Letonya dışındaki tüm AB ülkelerinde eksi görünüme dönen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 50-99,4 aralığında düşüş gösterdi.
AB üyesi 26 ülkeye, bu yılın 1-15 Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yapılan ihracat ve değişim oranları ise şöyle:
|Ülke
| İhracat
(Bin dolar)
| Değişim (Yüzde)
|Almanya
|37.352
|-68,2
|İtalya
|24.306
|-67,4
|Fransa
|22.912
|-80,6
|İngiltere
|18.516
|-71,9
|Romanya
|11.293
|-74,3
|Yunanistan
|8.425
|120,7
|Belçika
|7.250
|-62,3
|Polonya
|6.328
|-58,4
|Hollanda
|3.859
|-73,4
|İspanya
|3.076
|-94,8
|Danimarka
|2.111
|-66,1
|Avusturya
|2.091
|-71,9
|Malta
|12
|-99,9
|Slovenya
|891
|-97,4
|Çek Cumhuriyeti
|927
|-90,6
|Macaristan
|702
|-89,2
|Bulgaristan
|1.602
|-78,7
|İsveç
|2.112
|-88,6
|Finlandiya
|1.514
|-78
|Portekiz
|1.268
|-87,1
|Slovakya
|779
|-84,2
|Lüksemburg
|225
|-50
|İrlanda
|386
|-95,7
|Litvanya
|197
|-85,6
|Letonya
|56
|14,4
|Estonya
|8
|-99,4