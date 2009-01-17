Otomotiv ihracatında rekor düşüş

“AB ülkelerinde düşüş yüzde 50-99”

Ülke İhracat

(Bin dolar) Değişim (Yüzde) Almanya 37.352 -68,2 İtalya 24.306 -67,4 Fransa 22.912 -80,6 İngiltere 18.516 -71,9 Romanya 11.293 -74,3 Yunanistan 8.425 120,7 Belçika 7.250 -62,3 Polonya 6.328 -58,4 Hollanda 3.859 -73,4 İspanya 3.076 -94,8 Danimarka 2.111 -66,1 Avusturya 2.091 -71,9 Malta 12 -99,9 Slovenya 891 -97,4 Çek Cumhuriyeti 927 -90,6 Macaristan 702 -89,2 Bulgaristan 1.602 -78,7 İsveç 2.112 -88,6 Finlandiya 1.514 -78 Portekiz 1.268 -87,1 Slovakya 779 -84,2 Lüksemburg 225 -50 İrlanda 386 -95,7 Litvanya 197 -85,6 Letonya 56 14,4 Estonya 8 -99,4

1-15 Ocak döneminde, 250 milyon 864 bin dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yılın aynı döneminde 818 milyon 874 bin dolara ulaşmıştı.Otomotiv sektörü, ocak ayının ilk yarısında 5 kıtada toplam 111 ülke ile 10 serbest bölgeye ihracat yaptı.Sektörün bu dönemde ulaştığı 111 ülkeden sadece 27'sinde, serbest bölgelerden ise 4'ünde ihracat artışı görülebildi.Otomotiv ihracatının ezici çoğunluğunun yapıldığı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ise yüksek oranlı ihracat düşüşleri dikkati çekti.1-15 Ocak döneminde, Yunanistan ve Letonya dışındaki tüm AB ülkelerinde eksi görünüme dönen ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 50-99,4 aralığında düşüş gösterdi.AB üyesi 26 ülkeye, bu yılın 1-15 Ocak döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yapılan ihracat ve değişim oranları ise şöyle: