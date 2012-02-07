-Otomotiv ihracatında rekor BURSA (A.A) - 07.02.2012 - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Orhan Sabuncu, 2009 yılı Ocak ayında 1 milyar dolar olan ihracatın, 2012 yılında 1.61 milyar dolara yükseldiğini bildirdi. Sabuncu, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv ihracatında 2012 yılında, son dört yılın en iyi başlangıcını yaptıklarını belirtti. Otomotiv sektörünün Ocak ayına rekor ihracat rakamıyla girdiğini vurgulayan Sabuncu, şunları kaydetti: ''2009 yılı Ocak ayında 1 milyar dolar olan ihracat, 2012 yılında 1.61 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde ülke grupları bazında en dikkat çekici ihracat artışı yüzde 133 ile Türki Cumhuriyetlere yönelik yaşanırken, Asya ve Okyanusya ülkelerine yönelik ihracat da yüzde 21 arttı. Buna karşılık Eski Doğu Bloğu ülkelerine yönelik ihracatta ise yüzde 19 oranında azalma görüldü. Ocak 2012'de Avrupa Birliği ülkeleri yüzde 71 pay ve 1 milyar 150 milyon dolar ile ülke grubu bazında ihracatta ilk sırada yer aldı.''