Otomotiv ihracatında rekor

Otomotiv sektörü, yılın ilk sekiz aylık döneminde ihracat tutarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 artırarak 16 milyar 596.8 milyon dolara çıkardı.



Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerinden yaptığı belirlemeye göre Ocak-Ağustos döneminde, toplam ana sanayii ihracatı bu dönemde yüzde 43 artışla 11 milyar 416.8 milyon dolar olurken, yan sanayiinin ihracatı yüzde 30'luk artışla 5 milyar 179.9 milyon dolara ulaştı. Anılan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 4 milyar 643.8 milyon dolar daha fazla ihracat gerçekleştirildi.



Ocak-Ağustos döneminde, traktörler de dahil edildiğinde toplam taşıt ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 699 bin 43 adet oldu. Anılan dönemde otomobil ihracatı yüzde 21 artarak 393 bin 35 adede çıktı. Ticari araç ihracatı da yüzde 50'lik artışla 299 bin 164 adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı da yüzde 10'luk artışla 6 bin 844 adet oldu.



Ticari araçlardan kamyonet ihracatı yüzde 53'lük artışla 285 bin 620'ye çıktı. Minibüs ihracatı yüzde 55'lik azalışla 765 adete düştü. Kamyon ihracatı yüzde 22'lik artışla 7 bin 55'e, midibüs ihracatı yüzde 47'lik artışla bin 950'ye ve otobüs ihracatı da yüzde 3'lük yükselişle 3 bin 774'e çıktı. Böylece anılan dönemde traktörler hariç toplam taşıt araçları ihracatı yüzde 32'lik artışla 692 bin 199 adete ulaştı.



Taşıt aracı ihracatı (Ocak-Ağustos)



2007 2008 Değ.(%)



Otomobil 323.837 393.035 21



Ticari araçlar 198.813 299.164 50



Kamyonet 186.324 285.620 53



Minibüs 1.691 765 -55



Kamyon 5.799 7.055 22



Midibüs 1.331 1.950 47



Otobüs 3.668 3.774 3



Taşıt araçları 522.650 692.199 32



Traktör 6.207 6.844 10



Toplam 528.857 699.043 32



Oyak Renault sektör lideri



Firma bazında ihracatta Oyak Renault, Ford Otosan'ı geride bırakarak sektör lideri oldu. Oyak Renault, bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 40 artırarak 186 bin 597 adet araç ihraç etti. İhraç edilen taşıt sayısında on üçüncü sırada yer alan Uzel, geçen yıl anılan dönemde sadece 2 bin 973 taşıt ihracatı yaparken, bu yıl aynı dönemde 792 adet taşıt ihraç etti. Dikkat çeken bir diğer firmada Honda Türkiye oldu. Honda Türkiye geçen yıl aynı dönemde 4 bin 395 adet, bu yıl anılan dönemde de 23 bin 265 adet araç ihraç etti.



Ford Otosan yüzde 22 artışla 173 bin 735 adet taşıt ihraç ederek ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada bulunan Tofaş'ın ihracatı önceki yıla göre yüzde 83'lük artışla 158 bin 778 adet oldu. Toyota 96 bin 84 adetle dördüncü olurken, Hyundai Assan 42 bin 716 araçla beşinci sırada yer aldı. Daha sonra 23 bin 265 adetle Honda Türkiye, 6 bin 415 adetle Mercedes Benz Türk, 6 bin 52 adetle Türk Traktör, bin 1 adetle Man Türkiye, 902 adetle B.M.C, 806 adetle A.I.O.S ve Karsan, 792 adetle Uzel geldi. İhraç edilen araçların kalan bölümü ise Temsa, Otokar ve Otoyol'a ait bulunuyor. Aksam ve Hattat da anılan dönemde hiç araç ihracatı gerçekleştiremedi.



Firma bazında ihracatı (Ocak-Ağustos;adet)



Firma 2007 2008 Değ.(%)



Oyak Renault 133.638 186.597 40



Ford Otosan 142.691 173.735 22



Tofaş 86.786 158.778 83



Toyota 100.247 96.084 -4



Hyundai Assan 44.128 42.716 -3



Honda Türkiye 4.395 23.265 429



M. Benz Türk 5.793 6.415 11



Türk Traktör 3.234 6.052 87



Man Türkiye 1.184 1.001 -15



B.M.C. 1.104 902 -18



A.I.O.S. 507 806 59



Karsan 431 806 87



Uzel 2.973 792 -73



Temsa 748 762 2



Otokar 897 323 -64



Otoyol 101 9 -91



Askam 0 0 0



Hattat 0 0 0



TOPLAM 528.857 699.043 32



Yılın ilk sekiz ayında traktörler de dahil edildiğinde taşıt üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 890 bin 462 adet oldu. Anılan dönemde otomobil üretimi yüzde 19 artarak 469 bin 240 adede çıktı. Ticari araç üretimi de yüzde 41'lik artışla 402 bin 151 adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör üretimi yüzde 14'lük azalışla 19 bin 71 adet oldu.

