-OTOMOTİV İHRACATIN ŞAMPİYONU İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre bu yıl eylül ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 10,25 artışla 9 milyar 229 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM verilerine göre, bu yılın Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 12,45 artışla 82 milyar 189 milyon 717 bin dolara yükselirken, son 12 aydaki ihracat ise 111 milyar 243 milyon 232 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 462 milyon 550 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotivi, 1 milyar 138 milyon 402 bin dolar ile hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 85 milyon 99 bin dolarla demir çelik ürünleri takip etti. Türkiye'nin, eylül ayında toplam ihracatının yüzde 82,57'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 9,69 artışla 7 milyar 619 milyon 960 bin dolarlık, yüzde 14,29'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 13,23 oranındaki artışla 1 milyar 318 milyon 429 bin dolarlık, yüzde 3,15'ini oluşturan madencilikte ise yüzde 11,75'lik artışla 290 milyon 617 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 63,66 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 15,85'le otomotiv endüstrisi, onu yüzde 12,34 payla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 55,34 ile fındık ve mamullerinde gerçekleşti. Fındığı yüzde 31,56 ile demir çelik ürünleri, yüzde 31,22 ile kuru meyve ve mamulleri izledi. Eylül ayında en çok yüzde 81,70'le gemi ve yat endüstrisi, zeytin ve zeytinyağı yüzde 34,23 ve tütün yüzde 28,49 oranında geriledi. Eylül ayında ihracatı azalanlar bu üç sektörle sınırlı kaldı. -ALMANYA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU- Eylül ayında Türkiye ihracatında ilk 10 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak, Fransa, Rusya Federasyonu, İspanya, ABD, İran, Romanya olarak sıralandı.