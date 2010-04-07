Otomotiv ihracatı yükselişte

T24- Küresel kriz yüzünden 2008 yılının son çeyreğinde ihracatı eksiye dönen ve tam bir yıl aradan sonra 2009'un son çeyreğini artıda kapatan otomotiv sektörü, yeni yılın ilk çeyreğini de artı yönlü ihracat rakamlarıyla geçti.

Krizin derinleştiği ve en fazla ihracat düşüşünün yaşandığı 2009'un ilk çeyreğinde ihracat eksi yüzde 53,8'e gerilerken, 2010'un aynı döneminde yüzde 42,2'lik artış dikkati çekti.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, 2001 krizinin ardından, daralan iç pazarın da etkisiyle dış pazarlara yönelen otomotiv sektörünün ihracatı, yükseliş yönünde istikrarlı bir ivme yakaladı.

Bu tarihten sonra hemen her yılı rekorlarla kapatan hatta tekstil sektörünü tahtından ederek, süreç içinde ihracatın lokomotifi haline gelen otomotiv sektörü, 2008 yılında 22 milyar 944 milyon dolarlık tarihi ihracat rekoruna ulaştı.

Küresel kriz yüzünden başta Avrupa olmak üzere, dış pazarlarda baş gösteren daralma, Türk otomotiv endüstrisinin ihracat verilerine, 2008 yılının ikinci yarısından itibaren önce yavaşlama olarak yansıdı, ancak, ilk eksi yönlü ihracat rakamları Ekim 2008'de kayıtlara geçti. Aynı yılın son çeyreğini de ihracat düşüşleriyle kapatan sektörün, aylık bazda yeniden ihracat artışını yakalaması, tam bir yılı buldu.

Kırdığı tarihi rekorların ardından, 2009'da son çeyrekteki artışa rağmen tarihi çöküş yaşayan otomotiv sektörünün ihracatı, 2008'e göre yüzde 32,9'luk gerileme ve 7 milyar 540 milyon dolarlık kayıpla 15 milyar 404 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Krizin derinleştiği ve en fazla ihracat düşüşünün yaşandığı 2009'un ilk çeyreğinde ihracat eksi yüzde 53,8'e gerilerken, bu kez 2010'un aynı döneminde, yüzde 42,2'lik artış ve 4 milyar 307 milyon dolarlık ihracat dikkati çekti.