-Otomotiv ihracatı uzak pazarlarda patlama yaptı BURSA (A.A) - 15.09.2011 - Avrupa ülkelerinde yaşanan kriz ve daralmanın ardından, ihracatını okyanus ötesindeki uzak pazarlarla dengelemeye çalışan otomotiv sektörü, bu bölgelerde yakaladığı yüksek oranlı ihracat artışlarıyla dikkati çekiyor. Sektörün, yılın 8 aylık döneminde Fransa ve İtalya'da dahi eksilere düşen ihracat oranları, Brezilya'da yüzde 112, Arjantin'de yüzde 322, Hindistan'da yüzde 133 ve Şili'de yüzde 589 artışı gördü. AA muhabirinin, otomotiv sektörü için koordinatör birlik konumunda bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, ocak-ağustos döneminde 5 kıtada 162 ülke ve özerk bölgenin yanı sıra 9 serbest bölgeye, yüzde 20'lik artışla 12 milyar 201 milyon 933 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde, Avrupa'daki daralmaya rağmen Almanya'ya ihracatını yüzde 41 artırarak 1 milyar 831 milyon dolara taşıyan sektör, Fransa'da yüzde 5, İtalya'da yüzde 2, Çek Cumhuriyeti'nde 1, Portekiz'de 26, Yunanistan'da 27, Finlandiya'da yüzde 49, Estonya'da yüzde 44 oranında düşüş yaşadı. Diğer Avrupa ülkelerinde ise ihracat yüzde 3 ile yüzde 86 arasında değişen oranlarda artış kaydetti. Türk otomotiv sektörü, geleneksel olarak en büyük ihracat partnerleri olan Avrupa ülkelerindeki kayıpları, bu dönemde okyanus ötesindeki uzak pazarlarda sağladığı başarılarla gideriyor. Sektör, yılın ilk 8 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, Brezilya'ya yüzde 112 artışla 186 milyon 109 bin, Arjantin'de yüzde 322 artışla 98 milyon 458 bin, Hindistan'da yüzde 133 artışla 49 milyon 763 bin, Şili'de yüzde 589 artışla 19 milyon 671 bin, Tayland'a yüzde 274 artışla 5 milyon 469 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Daha çok, doğal felaketler, iç karışıklıklar ve açlık haberleriyle gündeme gelen Filipinler, Bangladeş ve Tanzanya gibi ülkelerde de yüksek ihracat oranları gözlendi.