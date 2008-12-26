Otomotiv ihracatı üçüncü defa eksiyi gördü

Yılbaşından bu yana ilk kez ekim ayında eksi ihracat rakamını gören otomotiv sektörünün ihracatı, kasım ayının ardından aralıkta da yüzde 40'ın üzerinde geriledi.



Yılbaşından bu yana ilk kez ekim ayında, eksi ihracat rakamını gören otomotiv sektörünün ihracatı, kasım ayının ardından 1-23 Aralık döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde geriledi.



Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, Avrupa'daki pazarlarda özellikle yılın ikinci yarısından itibaren gözlenmeye başlanan daralma, ağustos ve eylül aylarında Türkiye'nin ihracat artış hızındaki yavaşlama olarak kendisini gösterdi. Ekim ayından sonra ise ihracattaki veriler eksiye döndü.



Ocak ayında yüzde 79'luk rekor artışla yıla başlayan sektör, oransal açıdan dalgalı seyir izlese de temmuz ayına (temmuz dahil) kadar, aylık 2 milyar doların üzerinde ihracat rakamını yakalama başarısını gösterdi.



Ağustos ve eylül aylarında, 2 milyar dolar seviyesini göremeyen sektörün ihracatı, ekim ayında aylık bazda ilk kez eksiye döndü. Ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre 24'lük düşüşle 1 milyar 422 milyon dolara gerileyen ihracat, kasımda da yüzde 40,4'lük düşüşle 1 milyar 251 milyon dolara geriledi.



Bu eksi yönlü trendini Aralıkta da sürdüren sektör, 1-23 Aralık döneminde yüzde 41,5'lik rekor düşüşle 757 milyon 153 bin dolara geriledi.



AB ülkelerine ihracatta yüksek oranlı düşüş



26 AB ülkesinden sadece 2’sinde artan ihracat, bazı ülkelerde yüzde 90’ları geçen oranlarda geriledi.



Otomotiv ihracatının yaklaşık yüzde 70'inin yapıldığı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihracat, 1-23 Aralık döneminde yüksek oranlı düşüşler gösterdi.



Avrupa'da otomotiv üretiminde söz sahibi ülkelerden Almanya'ya yapılan ihracat yüzde 14,1, Fransa'ya yüzde 59,5, İtalya'ya 57,1 İngiltere'ye yüzde 65,2 oranında geriledi.



Ayrıca, bu yıl 1-23 Aralık arasında geçen yılın aynı dönemine göre Belçika'ya yüzde 14, Romanya'ya yüzde 46, İspanya'ya yüzde 79,6, Slovenya'ya yüzde 27, İsveç'e yüzde 20,4, Yunanistan'a yüzde 65,9, Polonya'ya yüzde 60,6, Hollanda'ya yüzde 67, Bulgaristan'a yüzde 53,7, Avusturya'ya yüzde 59,1, Çek Cumhuriyeti'ne yüzde 43,2, Macaristan'a yüzde 46, Portekiz'e yüzde 25,9, Slovakya'ya yüzde 65,7, Danimarka'ya yüzde 94,6, Finlandiya'ya yüzde 74,1, İrlanda'ya yüzde 89,8, Litvanya'ya yüzde 72,3, Letonya'ya yüzde 3,3 ve Estonya'ya yüzde 78,8 oranında daha az ihracat yapıldı.



AB ülkelerinden sadece Lüksemburg'a ihracat yüzde 23,8 ve Malta'ya ihracat da yüzde 128 oranında arttı.

