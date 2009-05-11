Otomotiv ihracatı üç ülkeden darbe yedi

Sektör ihracatının 4 aylık dönemde yüzde 53.4 gerilemesinde en çok Fransa, İtalya ve Almanya pazarlarındaki gerileme etkili oldu. Sektör bu üç ülkede 1 milyar 683 milyon 580 bin dolar kaybetti.



Türk otomotiv sektörünün, yılın ilk 4 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatının yüzde 53,4'ünü kaybetmesinde, en çok Fransa, İtalya ve Almanya pazarlarındaki gerilemenin etkili olduğu bildirildi.



Sektör, toplam ihracatının yüzde 43,1'ine sahip bu 3 ülkede, sadece 4 ayda, 1 milyar 683 milyon 580 bin dolar kaybetti.



AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, otomotiv sektörü ocak-nisan döneminde, 5 kıtada 153 ülke ile 13 serbest bölgeye toplam 4 milyar 187 milyon 347 bin dolar ihracat yaptı.



Sektörün bu dönemde ulaştığı 153 ülkeden sadece 33'ünde, serbest bölgelerden ise 3'ünde ihracat artışı görülebildi.



Türk otomotiv sektörünün ihracatında ilk sırada yer alan Fransa'da, geçen yılın ilk 4 ayında 1 milyar 186 milyon 317 bin doları bulan ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde yüzde 35,8'lik düşüşle 761 milyon 508 bin dolara geriledi. Fransa, otomotiv ihracatında yüzde 18,19 paya sahip.



İkinci sıradaki İtalya'da da geçen yılın ilk 4 ayında 1 milyar 59 milyon 904 bin dolara ulaşan ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde yüzde 49,18'lik gerilemeyle 538 milyon 632 bin dolara düştü. İtalya'nın otomotiv ihracatındaki payı ise yüzde 12,86.



Almanya'da da geçen yılın ilk 4 ayında 1 milyar 243 milyon 825 bin dolara yükselen ihracat rakamı, bu yılın aynı döneminde yüzde 59,2'lik düşüşle 506 milyon 326 bin dolara geriledi. Üçüncü sıradaki Almanya ise otomotiv ihracatında yüzde 12,09 paya sahip.



Ocak-nisan döneminde, 1 milyar 806 milyon 467 bin dolar ile toplam otomotiv ihracatındaki payı yüzde 43,1 olan bu üç ülkeye, geçen yılın aynı döneminde 3 milyar 490 milyon 47 bin dolar ihracat yapılmıştı.



Bu dönemde, Türk otomotiv sektörünün dış ticaret yaptığı ilk 10 ülkedeki ihracatı, değişim oranları ve ihracat payları şöyle:



İhracat Değişim Pay

Ülke (Bin dolar) (Yüzde) (Yüzde)

----------------- ------------- ----------- -----------

Fransa………. 761.508…-35,8……18,2

İtalya……….. 538.632…...-49,1…… 12,8

Almanya…… 506.326…..-59,2…… 12,1

Belçika…….. 234.985…...19,8……. 5,6

İngiltere…… 218.894…... -71,4…… 5,2

Rusya………164.942…... -69,9…… 3,9

Slovenya….. 145.972…... -30,6…….3,5

Cezayir……. 111.909….... 20,3……..2,6

Polonya…….98.950….... -49,9……..2,3

Malta………. 95.757…...... 79,6……. 2,3

