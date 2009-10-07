Otomotiv ihracatı eylül ayında 1.364 milyon dolar

Otomotiv sanayisi ihracatı, Eylül ayında önceki aya göre yüzde 50 oranında artarak, 1 milyar 364 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneğinden (OSD) yapılan yazılı açıklamada, “Eylül–2009 OSD Dış Ticaret Raporu” verileri yer aldı.

Rapora göre Eylül ayı ihracatı, yıllık tatil dönemi olması nedeniyle Ağustos ayında düşük olarak gerçekleşen ihracata göre yüzde 50 oranında artarak, 1 milyar 364 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

2009 yılının dokuz aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam otomotiv sanayi ihracatındaki önemli düşüşün devam ettiği belirtilen raporda, yüzde 45 gibi önemli oranda azalan ihracatın 10 milyar 161 milyon dolar düzeyine gerilediği kaydedildi.

Raporda, yılın dokuz ayında aksam ve parçaların toplam ihracatının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 39 düşüş ile 3 milyar 512 milyon dolar olduğu dile getirilerek, bu dönemde, 6 milyar 649 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatındaki daralmanın yüzde 48 olduğu ifade edildi.

Rapora göre, 2009 Ocak-Eylül döneminde otomobil ihracatı, 2008 yılının aynı dönemine göre yüzde 33 daha düşük gerçekleşti.

Raporda yer alan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sektörel sıralamada taşıt araçları ve yan sanayi (hava, kara, deniz ve demiryolu taşıtları toplamı), 2009 yılının dokuz ayında 11 milyar 919 milyon dolar değerindeki ihracat ile sektörel sıralamada birinci sırada yer aldı.

Raporda, “Bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine göre, toplam ihracattaki düşüş yüzde 32,7 iken, taşıt araçları ve yan sanayinde düşüş yüzde 42,5 gibi önemli düzeydedir. Bu dönemde, taşıt araçları ve yan sanayi ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 17,3'tür” denildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, GTİP 87.00 kapsamındaki motorlu kara taşıt araçları ile bunların aksam ve parçalarının dış ticaretinde ağustos ayındaki 742 milyon dolar ithalata karşılık 700 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bunun sonucu, dış ticaret dengesi ise 42 milyon dolar açık vermiştir. Temmuz ayına kıyasla, yıllık tatil dönemi nedeniyle ağustos ayındaki ihracatın yüzde 45 gibi önemli oranda düşmesine bağlı olarak, 2009 yılında ilk kez bu ay dış ticaret açığı ortaya çıkmıştır. Öte yandan, 2009 yılı Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen 5 milyar 271 milyon dolar ithalata karşılık 7 milyar 342 milyon dolar ihracat gerçekleşmiştir.

Bu dönemdeki dış ticaret fazlası 2 milyar 70 milyon dolar düzeyindedir. Ancak 2008 yılı aynı dönemde 9 milyar 262 milyon dolar ithalata karşılık 13 milyar 861 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş olup dış ticaret fazlası 4 milyar 599 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.”

