Otomotiv ihracatı 9 yıl aradan sonra rekora gidiyor

Otomotiv sektörünün en yüksek ihracat rakamlarına 24.7 milyar dolar ile 2008 yılında ulaşan sektör, 9 yıl sonra 2017'de bu rekoru kırmanın planlarını yapıyor. Bu hedeflerinin 27 milyar dolar olduğunu belirten Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, ''Hedeflenen rakama ulaşarak yılın hatta hedefin üzerine çıkılmasını bekleyebiliriz. Bu otomotivde tüm zamanların ihracat rekoru olacaktır'' dedi.

Sabuncu yaptığı açıklamada, 2016'nın ocak-eylül döneminde 17 milyar 76 milyon 789 bin dolar olan sektör ihracatının, bu yılın aynı döneminde yüzde 22'lik artışla 20 milyar 772 milyon 791 bin dolara ulaştığını belirtti.

Bu senenin, geride kalan 3 çeyreğinin, otomotiv ihracatı açısından oldukça başarılı geçtiğini belirten Sabuncu, bunun rakamlara yansıdığını vurguladı.

Tüm zamanların ihracat rekoru gelebilir

Sabuncu, otomotiv endüstrisinin bu dönemdeki performansına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisi aylık bazda 2,3 milyar dolarlık ortalama ihracat rakamına ve yüzde 22 ile yüksek bir artış oranına ulaşmıştır. Otomotiv endüstrisi mart ayında ulaştığı 2,7 milyar dolarlık ihracat rakamı ile aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırmıştır. Yine mayıs ve haziran aylarında ise 2,5 milyar doların üzerinde ihracata imza atılmıştır. Ağustos ayı dışındaki tüm aylarda 2 milyar doların üzerinde ihracata imza atılırken, ağustos ayında da 1,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek ağustos rakamına ulaşılmıştır."

Dolayısıyla yıl sonu hedeflerinin üzerine çıkılacağını tahmin ettiklerini dile getiren Sabuncu, "2017'de, hedeflenen 27 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşılarak yılın kapanması hatta hedefin üzerine çıkılmasını bekleyebiliriz. Bu, otomotivde tüm zamanların ihracat rekoru olacaktır." diye ifade etti.

''AB pazarının büyümesi pozitif etki yarattı''

Sabuncu, sektör ihracatındaki başarıda en büyük payın binek otomobil ihracatından geldiğine işaret ederek, şu noktalara değindi:

"Ocak-eylül döneminde binek otomobillerde yaşanan yüzde 58 ihracat artışı endüstri ihracatında temel belirleyici etken olarak öne çıkmıştır. Binek otomobillerin otomotiv ihracatı içerisindeki payı yüzde 42 olmuştur. Diğer ana mal gruplarında ise tek haneli de olsa ihracat artışı devam etmiştir. Yılın dörtte üçü geride kalırken yan sanayi ihracatı yüzde 5, otobüs minibüs midibüs ihracatı ise yüzde 7 artmıştır."

Türkiye’de üretimi yapılan yeni modellerin etkisinin özellikle de binek otomobiller ihracatında büyük oranda artışlara neden olduğunu ifade eden Sabuncu, diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) pazarındaki büyümenin devam etmesinin de sektör ihracatına olumlu yansıdığını anlattı.

Sabuncu, ocak-ağustos döneminde AB binek otomobil pazarının yüzde 4,5; ticari araçlar pazarının ise yüzde 3,7 büyüdüğünü, bunun da otomotiv ihracatı açısından pozitif bir durum yarattığını ifade etti.