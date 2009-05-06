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Ekonomi

Otomotiv ihracatı 2005’in gerisinde kaldı

Otomotiv sektörünün ihracatı, yılın ilk dört ayında yüzde 53,4 oranında azalarak, 4 milyar 187 milyon dolara düştü.

06 Mayıs 2009 03:00

Ekonominin lokomotifi konumundaki otomotiv sektörünün ihracatı, yılın ilk dört ayında yüzde 53,4 oranında azalarak, 4 milyar 187 milyon dolara düştü.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, ocak-nisan döneminde ihracat kalemleri arasında, 1 milyar 469 milyon 740 bin dolarla binek otomobiller ilk sırada yer aldı.

Bunu, otomotiv yan sanayisi ve eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar izledi.

İhracat artışı, sadece demir yolu taşıtlarında gerçekleşirken en fazla düşüş ise hava ve uzay taşıtlarında gerçekleşti.

Bu dönemde, yüzde 53,4 oranında azalarak 4 milyar 187 milyon 347 bin dolara düşen ihracat, 2005'in aynı döneminde 4 milyar 400 milyon dolar civarında gerçekleşmişti. Sektör ihracatı, geçen yılın aynı döneminde ise 8 milyar 986 milyon dolara ulaşmıştı.

Nisan ayında yüzde 52 azalarak 1 milyon 113 milyon dolara inen ihracat, ekim ayında yüzde 24 azalarak gerileme eğilimine girmişti.

İhracat, kasımda yüzde 40, aralıkta yüzde 45, ocak ve şubatta yüzde 56, martta yüzde 49 düşmüştü.

153 ülkeye ihracat

Sektör, yılın ilk dört ayında 13 serbest bölgenin yanı sıra 153 ülke ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Yoğun olarak Avrupa ülkelerine yapılan ihracatta, Fransa 761 milyon 508 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi İtalya, Almanya, Belçika ve İngiltere izledi.

Sektör bu dönemde, Virjin Adaları, Jungholz, Ekvator Ginesi, Jamaika, Çad, Dağıstan, Maldiv Adaları ve Fiji ile Kayseri Serbest Bölgesine ilk kez ihracat yaptı.

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