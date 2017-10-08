Otomotiv ihracatı 20 milyar doları aştı

Geçtiğimiz hafta başlayan metal grup sözleşmelerinde en önemli yeri tutan otomotiv sektörünün ihracatı artmaya devam ediyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv ihracatı ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 20.8 milyar dolara ulaştı.

OİB’den yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektörü eylül ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10.9 artışla 2 milyar 152 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ağustos dışında tüm aylarda 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan otomotiv sektörünün toplam ihracattaki payı yüzde 19’a çıktı.

Yan sanayi ihracatı

Otomotiv yan sanayide Almanya’ya yüzde 10, İtalya’ya yüzde 24, İspanya’ya yüzde 15, Rusya’ya yüzde 37, Slovenya’ya yüzde 257 ihracat artışı yaşandı. Romanya’ya yan sanayi ihracatı ise yüzde 21 geriledi.

İtalya’ya ihracat yüzde 24 düşerken, Almanya’ya yüzde 27, İspanya’ya yüzde 78, Polonya’ya yüzde 31, Belçika’ya yüzde 60, ABD’ye yüzde 61 bin 149’luk ihracat artışı yaşandı.