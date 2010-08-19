-OTOMOTİV İHRACATI 2 AYDIR GERİ VİTESTE BURSA (A.A) - 19.08.2010 - Tarihi düşüşlerin kaydedildiği 2009 yılının ardından, Haziran 2010'da yılbaşından bu yana aylık bazda ilk kez eksiye dönen otomotiv ihracatı, temmuzda da eksi yönlü trendini sürdürdü. Haziranda yüzde 0,5, Temmuzda da yüzde 6,1'lik ihracat düşüşü yaşayan sektör, yılın ilk yarısındaki performansı sayesinde ilk 7 aylık dönemi 25,3'lük artışla kapattı. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yılın Ocak-Temmuz döneminde 8 milyar 101 milyon 527 bin dolar olan ihracatını, küresel krizin etkilerinin sürmesine rağmen, yüzde 25,3'lük artışla 10 milyar 148 milyon 165 bin dolara çıkarmayı başardı. Buna karşılık, son 2 ayı eksi yönlü ihracat verileriyle geçen sektörde, yükseliş trendi tersine döndü. İhracatını ocakta yüzde 42,8'lik artışla 1 milyar 432 milyon 752 bin, şubatta yüzde 37,8'lik artışla 1 milyar 511 milyon 386 bin, martta yüzde 42,5'lik artışla 1 milyar 793 milyon 743 bin, nisanda yüzde 33,2'lik artışla 1 milyar 413 milyon 502 bin ve Mayısta yüzde 11,8'lik artışla 1 milyar 358 milyon 28 bin dolara çıkaran sektör, Haziranda yılbaşından bu yana aylık bazda ilk kez ihracat düşüşü yaşadı. Sektörün, haziranda yüzde 0,5'lik düşüşle 1 milyar 369 milyon 153 bin dolara gerileyen ihracatı, Temmuzda da yüzde 6,1'lik düşüşle 1 milyar 382 milyon 96 bin dolara indi.