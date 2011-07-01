-OTOMOTİV HAZİRANDA İHRACAT ŞAMPİYONU İSTANBUL (A.A) - 01.07.2011 - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, bu yıl haziran ayında ihracat, 2010'un aynı ayına göre yüzde 25,24 artışla 11 milyar 506 milyon 674 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. TİM verilerine göre, son 12 aydaki ihracat 124 milyar 935 milyon 611 bin dolar oldu. Haziran ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 799 milyon 137 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Otomotivi, 1 milyar 483 milyon 460 bin dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 463 milyon 427 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 306 milyon 696 bin dolarla çelik takip etti. Türkiye'nin, haziran ayında toplam ihracatının yüzde 84,87'sini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 25,59 artışla 9 milyar 765 milyon 331 bin dolarlık, yüzde 11,91'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 28,36 oranındaki artışla 1 milyar 370 milyon 648 bin dolarlık ve yüzde 3,22'sini oluşturan madencilikte yüzde 7,79'luk artışla 370 milyon 694 bin dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi sektörü alt başlığı altında yüzde 63,92 payla ilk sırada yer alan sanayi mamulleri içinde en büyük payı yüzde 15,64 ile otomotiv endüstrisi alırken, bunu yüzde 12,89'luk payla hazır giyim ve konfeksiyon, yüzde 11,36'lık payla çelik sektörü izledi. Aynı dönemde en yüksek ihracat artışı yüzde 99,69 ile su ürünleri ve hayvansal mamullerde gerçekleşirken, bu sektörü yüzde 49,79 ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 40,59 ile süs bitkileri ve yüzde 40,12 kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti. Gemi ve yat sektöründe yüzde 35,23'lük gerileme olurken, yaş meyve ve sebzede yüzde 15,13'lük düşüş yaşandı.