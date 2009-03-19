Otomotiv günü kurtardı şimdi yarını düşünüyor

Uludağ Taşıt Araçları ve Yan Sanayi İhracatçıları Birliği (UTAYSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Sünneli, hayata geçirilen 4. ekonomik önlem paketinin, otomotiv sektöründe 120 bin araç stoğunu eritmenin dışında yan sanayi, üretim ve işsizliğe faydalı olacağını düşünmediğini belirterek, "ÖTV indiriminin son bulacağı 15 Hazirandan sonra otomotiv sektörü 15 Mart öncesini arayabilir" dedi.



Sünneli, 3 aylık süreyi öngören ÖTV indirimini, "Bir otomobilin patlak 4 lastiğinden birini değiştirerek yola devam etmeye" benzetti. Sünneli, patlak 4 lastikten en az üçünü değiştirmeden sağlıklı olarak hareket edilemeyeceğini söyledi.



Bu paketi desteklediğini, belirli bir maliyeti bulunan araç stoklarının erimesine olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Sünneli, buna karşın eylem paketinin gecikmeli olarak hayata geçirildiğini ileri sürdü.



ÖTV indiriminin otomotiv sektöründe şok etkisi yaratacağını ve yeni araç alımlarını hızlandıracağını dile getiren Sünneli, şunları kaydetti:



"İndirim ötelenmiş planları masaya getirecek. ÖTV indirimi ile orta ve uzun vadeli planlarını da hayata geçirmek isteyenler otomobil sahibi olacak. Firmalar sonraki talepleri bugünden almış olacak. Örneğin 2009'un son çeyreğinde otomobil almak isteyenler 15 Hazirana kadar bu hedefini gerçekleştirmiş olacak. Ama kesinlikle yeterli değil."



Otomotiv firmalarının bulunduğu sanayi bölgelerinin terk edilmiş kasaba gibi olduğunu öne süren Ferit Sünneli, şöyle devam etti:



"Bu önlem paketinin 120 bin araç stoğunu eritmesinden başka yan sanayiye, üretime, işsizliğe faydalı olacağını düşünmüyorum. İşsizliğe, üretime derman olabilmesi için endüstriyi ayağa kaldıracak önlemlerle desteklenmesi gerekir. Avrupa ülkeleri inanılmaz önlemler aldı.



Almanya, aldığı önlemlerle otomobil sanayinde yüzde 22 canlanma sağladı. Halen aldıkları önlemlerin uzatılabileceğini açıklıyorlar. Biz 3 ayla sınırlı tutuyoruz. Sadece merhem sürerek yarayı tamamen iyileştiremezsiniz. Tam tedavi gerekiyor. İstihdamda, vergide, ihracatta, ödemeler dengesinde şampiyon endüstri olan otomotiv sektörü daha ciddi önlemlerle desteklenmeli."



’15 Mart öncesini arayabiliriz’



Otomobil firmalarının stoklar eridikten sonra belirli miktar üretim yapacağını belirten Sünneli şunları kaydetti:



"Diyelim ki stok bitti ve üretim başladı. Bu kadar kısa sürede meyveleri toplamak imkansız. Yan sanayi hemen işçi alacak değil. ÖTV indiriminin son bulacağı 15 Hazirandan sonra otomotiv sektörü 15 Mart öncesini arayabilir. Avrupa ülkeleri gibi kalıcı önlemler almazsak sonuç çok daha kötü olabilir" dedi.



Sektör 15 Hazirandan sonra çok daha durgun bir döneme girilebilir. Çünkü o zamana kadar otomobil almayı planlayan çok az kişi kalmış olacak. 15 Hazirandan sonra kime araç satacaksınız? Bu durumda yan sanayi üreticileri ne yapacak? Bu yüzden 3 aylık paketin üretimi canlandıracak önlem olmadığını düşünüyoruz. İşsizlik sorununu çözemezsek kim otomobil alabilecek" diye konuştu.

