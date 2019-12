Otomotiv fuarında yer kapma kavgası

9 Ekim'de açılacak İstanbul Auto show Fuarı'na yeni katılımcılar gelince stant kavgası başladı. Fuar alanı genişletilmesine rağmen yerini beğenmeyen markalar, noter huzurunda kura istedi. Bu da çözüm olmadı. Tartışma Rekabet Kurulu'na götürüldü.



Türkiye, son yıllarda yapılan yatırımlarla adeta otomotiv üssü haline geldi. Dünya devleri bir yandan üretim için yeni yatırımlar yaparken, markalar da yılda ortalama 650 bin aracın satıldığı pazardan pay kapma yarışına girdi.



Kıran kırana rekabet, 9 Ekim'de açılacak olan İstanbul Auto Show Fuarı'nda stant kapma konusunda da yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği ve CNR Fuarcılık'ın düzenlediği Auto Show'un bu yılki stand planında birçok marka 2006'daki yerini korurken, son iki yılda yeni markaların pazara girmesi sıkıntıyı da beraberinde getirdi.



İki yıl önce 39 olan katılımcı sayısı bu dönem 51'e çıktı. Çinlilerin Chery, Geely, Great Wall'inin yanı sıra dünya devleri Ssangyong, Bugatti, Lamborghini de Türkiye pazarında boy göstermeye başladı.



Fuar alanı 110 binden, 120 bin metrekareye çıkarılmasına rağmen bazı markalar istedikleri yeri alamadı. Yerini 800 metrekare küçültme kararı alan Ford Otosan'ın bu sahasını kapabilmek için Tata, Ssangyong ve Chery markaları adeta 'kavgaya' tutuştu. Noter huzurundaki çekilişi Ssangyong kazanınca Chery'nin distribütörü Mermerler Otomotiv, iki yıl önceki yerini almak zorunda kaldı. Şirket, kuraya rağmen, firmalara adil davranılmadığı gerekçesiyle konuyu Rekabet Kurulu'na taşıdı.



Mermerler Otomotiv Başkan Yardımcısı Murat Mermer, "Biz 2006'da Mazda Türkiye olarak satın aldığımız yeri ya da 800 metrekarelik yeni alanı almak istedik. Bunun olmayacağını söylediler. Fuara noter çağırmak çözüm değil." diyor.



Anadolu Grubu, İstanbul Auto show Fuarı'na katılacak yeni markası Çinli Geely için bünyesindeki diğer marka Kia'nın standını küçülterek yer kazanma yolunu tercih etti. Çinli Great Wall'un temsilciliğini üstlenen Bayraktar Grubu da 6'ncı salonda daha önce kafe olarak kullanılan alanı stant olarak değerlendirecek. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Işık Dikmen, fuara ilk kez bu yıl katılan markalar olduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi: "Ford Otosan, 2006'da kullandığı alanın 800 metrekaresinden vazgeçti. Burası için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Ssangyong burası için hak kazandı."



Tofaş Üst Yöneticisi Ali Pandır, Türkiye'nin, otomotiv satışları bıçak gibi kesilen Avrupa'ya göre şanslı olduğunu belirtiyor. Türkiye'nin iki haneli iniş çıkış rakamlarına alışık olduğuna işaret eden Pandır, "Krize hiç yabancı değiliz. Ama Avrupalı yöneticiler yüzde 2-3 iniş çıkışlarda bile önemli kararlar alma gereği duyuyor. Şimdi yüzde 20-30 kaybetmeye başladılar." şeklinde konuşuyor. Krizi işçi çıkarmadan geçiştirmeye çalıştıklarını vurgulayan Pandır, "Ufak düşüşleri kompanse edecek planlar yaptık. İşçi çıkarmayacağız ama her yıl yüzde 4-5 oranında yaptığımız işçi alımlarını durdurduk. Zorlanacağız... Askere gidenlerin, emekli olanların veya herhangi bir nedenle ayrılanların yerine yeni eleman almayacağız." bilgisini veriyor. Tofaş, Avrupa'daki krizin derinleşmesi halinde önlemleri artırmayı planlıyor. Fazla mesailer kaldırılırken, Minicargo, Doblo ve Linea bantları üç, Albea ve Palio bantları iki vardiya çalışmaya başladı.



Otomobil fuarları bütün dünyada en çok ziyaretçi ağırlayan organizasyonlar arasında yer alıyor. Bugüne kadar en fazla ziyaretçi ağırlama rekoru 2007 Tokyo Motor Show olurken, 2 yılda bir düzenlenen Paris Motor Show ile ilk kez uluslararası statüye çıkan Moskova Motor Show 1,5 milyon ziyaretçi sınırına ulaştı. Cenevre Otomobil Fuarı, her yıl 700 bin civarında ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İstanbul Auto Show'a gelen otomobil sever sayısı da her geçen gün artıyor. 2003 yılında 412 bin, 2004'te 500 bin, 2006'da 622 bin kişinin ziyaret ettiği Auto Show'a bu yıl 650 bin kişi gelmesi bekleniyor.