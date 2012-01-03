-Otomotiv Endüstrisi 2012'ye umutla bakıyor İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, 2012 yılında 1 milyon 100 bin adet araç üretimi, iç pazarda 750 binlik satış ve dış pazarlarda da 20 milyar dolar seviyesinde ihracat öngördüklerini bildirdi. Sabuncu, düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, dünyanın ekonomik dalgalanma içerisindeyken, Türkiye ekonomisinin bu sarsıntılardan nispeten daha az etkilendiğini, otomotiv endüstrisinin de iyi bir yıl geçirdiğini kaydetti. Mevcut pazarlarda yaşanan daralmalara karşı hızla yükselen pazarlarda kendisine yer bulma başarısı gösteren Türk üreticisinin, küresel krizin Türkiye'ye yansımasının sınırlı olmasını sağladığını dile getiren Sabuncu, ancak bu krizden ''etkilenmedik'' demenin mümkün olmadığını, bu gerçekliğin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da son derece dikkatli hareket edilmesi gerektiğini gösterdiğini anlattı. Sabuncu, Türkiye ekonomisinin üzerindeki en büyük risk olan cari açığın daha fazla büyümesine izin vermeden, üretim ve ihracatı teşvik eden politikaların güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, teknoloji transferini destekleyen yabancı sermaye yatırımlarının artırılmasının da ülke ekonomisinin istikrarı ve büyümesi için doğru bir strateji olacağını kaydetti. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği olarak üretimi ve ihracatı desteklemek için yoğun bir tempoda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Sabuncu, alternatif pazarlara ihracatı arttırabilmek için ticari ve tanıtım etkinliklerini arttırdıklarını dile getirdi. Sabuncu, otomotiv sektörünün bu yıl 6. defa ihracat şampiyonu olduğunu, artık şampiyonluğun alışkanlık yarattığını ifade ederek, dünyada 2008 yılı sonlarında başlayan ve halen etkileri devam eden küresel krize rağmen otomotiv endüstrisi ihracatının 2010 yıla göre yüzde 17 seviyesinde artırarak 20,4 milyar doları aştığını kaydetti. 2012 yılında 1 milyon 100 bin adet araç üretimi, iç pazarda 750 binlik satış ve dış pazarlarda da 20 milyar dolar seviyesinde ihracat öngördüklerini dile getiren Sabuncu, otomotiv endüstrisinin 2012 yılına da umutla baktığını dile getirdi.