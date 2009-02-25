Otomotiv devlerinin Ocak ayı üretimi yarı yarıya düştü

Japonya'nın önde gelen otomotiv şirketlerinin ocak ayı üretiminde, küresel ekonomik krizin talebi daraltması nedeniyle büyük düşüşler kaydedildi.



Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, dünya çapındaki üretiminin ocak ayında bir yıl önceye göre yüzde 39,1 gerileyerek 487 bin 984 adet olduğunu açıkladı. Açıklamada, şirketin Japonya'daki üretiminin yüzde 34,6, denizaşırı üretiminin ise yüzde 44,2 düştüğü belirtildi.



Japonya'nın ikinci büyük otomotiv şirketi Honda'nın, küresel üretimi ocakta yüzde 33,5 düşerek 226 bin 551 adet oldu. Şirketin ABD'deki üretimi aynı ay yüzde 50,1 azalışla 47 bin 246 adet, Avrupa üretimi yüzde 50,8 düşüşle 11 bin 514 adet ve Japonya'daki üretimi ise yüzde 23 gerileyerek 77 bin 224 adeteindi.



Nissan'ın ocakta küresel üretimi yüzde 54 azalarak 145 bin 286 adet olurken, şirketin ABD'deki üretimi yüzde 70 düşüşle 18 bin 741 adet ve Japonya'daki üretimi yüzde 59 geriledi.

Mitsubishi'nin küresel üretimi ocakta yüzde 53,9 azalışla 53 bin 339 adet, Mazda'nın ise küresel üretimi yüzde 62,7 düşüşle 45 bin 548 adet oldu.

